Fox | Comcast getta spugna | focus su Sky

Comcast si ritira dalla gara per asset di 21st Century Fox : Con un comunicato Comcast ha reso nota la rinuncia a presentare nuove offerte per gli asset messi in vendita dal gruppo 21st Century Fox per concentrarsi su Sky.

Comcast ha ritirato la sua offerta per comprare 21st Century Fox : Comcast, il più grande network via cavo del mondo, ha ritirato la sua offerta per comprare 21st Century Fox, la società che possiede anche la più antica e famosa casa di produzione cinematografica 20th Century Fox ed è di proprietà di Rupert The post Comcast ha ritirato la sua offerta per comprare 21st Century Fox appeared first on Il Post.

Su Sky è guerra di rilanci : Comcast offre 34 miliardi $ contro i 32 - 5 di Fox : Botta e risposta a colpi di miliardi tra 21st Century Fox e Comcast per la conquista della pay tv europea Sky. Comcast ha rilanciato nella notte con un'offerta da 34 miliardi di dollari dopo che soltanto poche ore prima Fox, la quale già controlla il 39% dell'ambita preda, aveva messo sul piatto una nuova proposta che valutava Sky 32,5 miliardi...

Fox alza offerta per Sky - verso guerra di rilanci Comcast : Fox rivede al rialzo l'offerta per Sky del 30%, portandola a 14 sterline per azione e valutando il colosso inglese 24,5 miliardi. Un ritocco necessario per spiazzare Comcast, che non sembra comunque preoccupata. Anzi, secondo indiscrezioni, è pronta a rilanciare per conquistare Sky e strapparla a Rupert Murdoch, che le ha preferito Walt Disney per la cessione degli asset di Fox. Non è escluso che Comcast, se dovesse avere ...

Fox - ora Comcast valuta un'allenza per una nuova offerta da 90 miliardi : Comcast non molla le sue mire sugli asset che la 21st Century Fox , gruppo Murdoch, ha già accettato di cedere a Walt Disney, costretta a sua volta a rivedere al rialzo la sua offerta per avere la ...

Guerra tra Fox e Comcast per aggiudicarsi Sky sempre più vicina : New York, 19 giu. , askanews, Il governo britannico ha rimosso uno degli ultimi ostacoli che, una volta eliminati, permetteranno a 21st Century Fox di prendere parte a una Guerra contro Comcast per ...

Fox contesa tra Walt Disney e Comcast : Giorni decisivi per il futuro di Fox al centro di una contesa multi miliardaria tra Walt Disney e Comcast . Pur di riuscire ad aggiudicarsi gli asset del gruppo di Rupert Murdoch , le due società si ...

Comcast presenta offerta a premio 19% su Disney per maggioranza Fox : Comcast ha annunciato di aver presentato un'offerta di acquisto da $65 miliardi per le divisioni di Twenty-First Century Fox, dopo che quest'ultima ha raggiunto un accordo per essere rilevata da ...