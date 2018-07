Forza Italia | Berlusconi riunisce i parlamentari | Portare a termine il percorso di

Sondaggio La7 - Lega primo partito ma lascia lo 0 - 4% : il M5s sale e incalza il Carroccio. Bene Forza Italia : L'ultimo Sondaggio diffuso da La7 segna un testa a testa. Le cifre vengono snocciolate a In Onda di David Parenzo e Luca Telese , i quali si devono arrendere all'evidenza: la prima Forza, in Italia, è ...

L'ira di Cazzola contro la Mussolini : "Votavo Forza Italia - ma ora il Pd perché voi mi fate schifo" : L"aria che tira a L"Aria che Tira Estate, su La7, è bella tesa. Qui, infatti, giochi di parole a parte, è andato in scena un siparietto ad alto volume e toni più che coloriti tra un Giuliano Cazzola scatenato e Alessandra Mussolini."Per me il populismo è una moderna forma di fascismo. Quindi, capisco benissimo la sua posizione, vorrei che capisse pure la mia" sentenzia l"economista ex Pdl, che incassa la replica dell"europarlamentare azzurra, ...

SsangYong in continua crescita in Italia : presenza rafForzata : SsangYong rafforza la sua presenza in Italia. Dopo una fase di strutturazione e assetto delle divisioni, pronto un piano di crescita triennale. Al centro il prodotto, la sicurezza di affidabilità e le garanzie, ma anche azioni per estendere la riconoscibilità del marchio Pronto a partire già dall’ultimo Trimestre del 2018 l’importante piano di sviluppo, su basi triennali, del marchio SsangYong in Italia. Come per gli altri paesi europei e ...

Antonio Razzi / La pensione di 2600 euro e il dietro front di Forza Italia : "Sono rimasto avvelenato" : Antonio Razzi, in onda tutti i giorni su Canale Nove con il suo almanacco, è stato recentemente messo da parte da Forza Italia. Per lui, una pensione di 2600 euro al mese, ma...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:50:00 GMT)

Fisco - le 4 mosse di Forza Italia : 'Quattro mosse per dare una scossa all'economia e alla crescita del Pil, per invertire una tendenza stagnante, che fa rischiare all'Italia un ulteriore e drammatico arretramento rispetto agli altri ...

Alberto Barachini (Forza Italia) è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai: è stato eletto alla terza votazione con 22 preferenze, una in più della maggioranza. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Giacomelli del PD e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Nei primi due scrutini, in cui la maggioranza era fissata a 24 voti, Barachini aveva avuto rispettivamente 18 e 19 preferenze. ...

Fisco - le 4 mosse di Forza Italia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Un ‘Fisco amico genera fiducia’ a famiglie e imprese, aiuta la produzione, favorisce gli investimenti e la creazione di nuova occupazione. E’ questo il leit motiv su cui si muoverà Forza Italia nel tradurre i suoi programmi elettorali in iniziative parlamentari”. Lo dicono Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, che domani alle ...

