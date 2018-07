Fortnite e PUBG pronti a cedere la corona? Battlefield 5 e Call of Duty Black Ops 4

La versione mobile di Fortnite ha la metà dei download di quella di PUBG - ma fattura cinque volte tanto : Fortnite e Playerunknown's Battlegrounds sono sbarcati su dispositivi mobile ormai da un po', e alcuni dati condivisi dall'azienda Sensor Tower e riportati da GamesIndustry fanno chiarezza sulle performance dei due Battle Royale che si contendono questo mercato.Se PUBG ha incassato nelle ultime 11 settimane 19 milioni di dollari, Fortnite ha quasi quintuplicato questa somma raggiungendo la quota mostre di 92 milioni di dollari incassati nello ...

PUBG ha perso metà dei giocatori - colpa di Fortnite? : Per PUBG è arrivato il momento di prendere in considerazioni alcuni dati. Il numero di utenti attivi su Steam infatti è in costante calo e risulta addirittura dimezzato rispetto allo scorso mese di gennaio. I dati di SteamCharts infatti dimostrano che il numero di giocatori attivi sulla versione Steam di PlayerUnknown's Battlegrounds risulta dimezzata negli ultimi cinque mesi. Il Battle Royale di Bluehole sembra che stia iniziando a subire la ...

Fortnite eclissa PUBG : nella prima metà del 2018 il numero di giocatori è sceso quasi del 50% : Fortnite è l'indiscusso videogioco del momento, e il suo successo assume contorni ancora più significativi considerando come il titolo sviluppato da Epic Games sia riuscito a spazzare via un altro fenomeno planetario, Playerunknown's Battlegrounds, che nel giro di pochi mesi ha perso moltissimo terreno nei confronti del concorrente.A testimoniarlo giungono i dati riportati da The eSport Observer, che mostrano un costante declino del numero di ...

Call of Duty Black Ops 4 non sarà Fortnite o PUBG - parola del Game Director : A mesi di distanza dalla sua uscita, Call of Duty Black Ops 4 continua a lasciare parzialmente perplessi i fan storici della saga sparatutto. Si sa, sono le leggi del mercato a decidere in quale direzione i publisher e i team di sviluppo debbano muoversi, ma l'abbandono della campagna per giocatore singolo ha spiazzato parecchio la community. A nulla valgono le statistiche che dicono che in media solo un giocatore su cinque profonde i propri ...