"Forte irritazione" di Conte per le parole di Boeri su Di Maio : Da Palazzo Chigi filtra "Forte irritazione" per i toni e i Contenuti delle affermazioni rivolte dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. In occasione dell'audizione alla Camera di oggi pomeriggio, Boeri aveva detto: "Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestre".