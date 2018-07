Formula 1 | Hamilton rinnova con Mercedes | Guadagnerà 45 milioni all' anno

Formula 1 - Lewis Hamilton resta in Mercedes fino al 2020 : Poco prima dell'inizio del weekend del GP di Germania, la Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale con Lewis Hamilton per le prossime due stagioni. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 continuerà dunque a correre con il team anglo-tedesco almeno fino al 2020. In aggiornamento...

Formula 1 : Hamilton-Mercedes fino 2020 : 12.25 Lewis Hamilton resta alla Mercedes per altre due stagioni. La casa tedesca ha infatti annunciato che il pilota inglese ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2020. "E' stata una formalità questo rinnovodice Hamilton,arrivato in Mercedes nel 2013-.Ho fatto parte di questa famiglia per 20 anni e non sono mai stato più felice all'interno di una squadra di quanto lo sia ora. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda sia in pista che ...

Formula 1 - Hamilton chiude il caso 'Accetto le scuse di Raikkonen - guardiamo avanti' : 'Kimi mi ha detto scusa e io accetto e guardo avanti', le parole del britannico campione del mondo che il giorno dopo le polemiche chiude il caso accettando con un post su Instagram le scuse del ...

Formula 1 - Hamilton : 'Ok le scuse di Raikkonen. Impariamo dalle stupidaggini' : 'Kimi mi ha detto scusa e io accetto e guardo avanti'. Il giorno dopo le polemiche per il tamponamento al via a Silverstone, il diretto interessato della Mercedes, Lewis Hamilton, chiude il caso ...

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel +8 su Hamilton - Bottas in netto calo : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Gran Bretagna 2018 a Silverstone. Vettel vince e guadagna altri 7 punti su Hamilton, salgono anche Raikkonen e la Ferrari(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Formula 1 : Vettel trionfa a Silverstone davanti a Hamilton - anche Raikkonen sul podio : Sebastian Vettel centra l’impresa: il Gp di Gran Bretagna, la gara di casa che Lewis Hamilton vinceva dal 2014, è sua. Un trionfo costruito con il sorpasso al via sul rivale e poi, dopo due safety car, superando Bottas nell’ultima parte della gara....

Formula Uno - scintille Mercedes-Ferrari per il contatto Hamilton-Raikkonen : ... avrebbe attaccato pesantemente proprio la Rossa per via dell'incidente ad inizio gara tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen che ha condizionato la gara del campione del mondo in carica che è poi ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018. Hamilton contro Raikkonen : 'La mia gara? Colpa sua' : Sfugge all'intervista a caldo, ignora Raikkonen nel retro-podio, manda frecciatine sul podio e lancia attacchi diretti in conferenza stampa. È furibondo Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 : vince Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton - 3° Kimi Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Vettel 0 2 Hamilton +2.173 3 Raikkonen +3.328 4 BOTTAS +8.613 5 RICCIARDO +9.246 6 HULKENBERG +26.916 7 OCON +28.522 8 ALONSO +30.048 9 MAGNUSSEN +31.614 10 ...

Diretta Formula 1/ Ha vinto Vettel su Ferrari - Raikkonen a podio ed Hamilton... (Gp Gran Bretagna 2018) : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:45:00 GMT)

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 : Raikkonen-Hamilton - contatto in partenza FOTOGALLERY : Subito dopo la partenza il primo colpo di scena nel GP di Silverstone: contatto alla curva 3 tra l'uomo della pole Lewis Hamilton e il ferrarista Raikkonen, scattato dalla terza casella in griglia. La ...

Diretta Formula 1/ Gara live : Vettel Ferrari al comando! Hamilton rimonta - ma... (Gp Gran Bretagna 2018) : Diretta Formula 1 F1 Gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima Gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:45:00 GMT)

Formula 1 - Gp Silverstone : gara in diretta. Hamilton in pole - poi Vettel e Raikkonen : L'articolo Formula 1, Gp Silverstone: gara in diretta. Hamilton in pole, poi Vettel e Raikkonen proviene da Il Fatto Quotidiano.

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Hamilton in pole position - le due Red Bull dalla terza fila (Gp Gran Bretagna) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Gran Bretagna 2018: Hamilton trova la pole position a Silverstone ma le Ferrari rimangono più che vicine. terza fila tutta Red Bull. (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:02:00 GMT)