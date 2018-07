: #F1 Ufficiale: #Hamilton rinnova con la #Mercedes fino al 2020: la vera notizia è che hanno finito con il tira e mo… - LucaMana82 : #F1 Ufficiale: #Hamilton rinnova con la #Mercedes fino al 2020: la vera notizia è che hanno finito con il tira e mo… - GDS_it : #Formula1, #Hamilton rinnova con la #Mercedes fino al 2020 - Eurosport_IT : 'Stessa visione, stessa voglia di vincere': Lewis Hamilton non lascia la Mercedes (e viceversa...) ???? ?… -

Lewisresta allaper altre due stagioni. La casa tedesca ha infatti annunciato che il pilota inglese ha firmato un prolungamento del contrattoal. "E' stata una formalità questo rinnovodice,arrivato innel 2013-.Ho fatto parte di questa famiglia per 20 anni e non sono mai stato più felice all'interno di una squadra di quanto lo sia ora. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda sia in pista che fuori e non vedo l'ora di vincere di più in futuro".(Di giovedì 19 luglio 2018)