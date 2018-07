Formula 1 | GP Germania Raikkonen | ' Il mio distacco è notevole | ma ci sono ancora tanti

Formula 1 - GP Germania. Hamilton : 'Contattato da un altro team - ma ho scelto Mercedes' : ... nel giovedì dedicato alla conferenza stampa dei piloti, alla quale lui non ha partecipato,, ha parlato della trattativa che l'ha portato alla nuova intesa con il team campione del mondo in carica, ...

Formula 1 - GP Germania. Hamilton : 'Contatto con un altro team - ma ho scelto Mercedes' : ... nel giovedì dedicato alla conferenza stampa dei piloti , alla quale lui non ha partecipato, , ha parlato della trattativa che l'ha portato alla nuova intesa con il team campione del mondo in carica, ...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Germania 2018 : live 13:28 19 lug Dalle 15 il via alla conferenza stampa dei piloti in Germania . Alle domande dei giornalisti risponderanno Vettel , Ferrari, , Perez , Force India, , Hulkenberg , Renault, e Hartley , ...

Formula 1 - gli orari del GP del Germania in tv : ... il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport Con il nostro Live blog vi porteremo nel circuito di Hockenheim per farvi vivere da vicino le grandi emozioni del weekend: cronaca, ...

Formula 1 GP Germania. Sebastian Vettel racconta Hockenheim : 'È casa mia' : La Formula1 si sposta in Germania e Sebastian Vettel è pronto a fare gli onori di casa . Non potrebbe essere altrimenti, visto che il pilota della Ferrari è nato a meno di 50 km dal circuito di ...

Il GP di Germania a Berlino? Come la Formula E… : Secondo Chase Carey Berlino c’è l’eventualità che Berlino possa sostituire Hockenheim, che a luglio ospiterà il GP, ma il direttore del circuito Georg Seiler non ha ancora rinnovato l’accordo 2019 con Liberty Media. “Noi vogliamo che in calendario restino gare che fanno parte della tradizione“, ha detto Carey alla Bild a proposito del GP di […] L'articolo Il GP di Germania a Berlino? Come la Formula E… ...