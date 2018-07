eurogamer

: Un'avventura che va dritta al cuore #recensione - Eurogamer_it : Un'avventura che va dritta al cuore #recensione - imgiuliobaiunco : RT @Tanzen: La recensione di Forgotten Anne, un'avventura grafica con uno stile ispirato allo Studio Ghibli: - awatars3000 : RT @GamesPaladinsIT: Forgotton Anne | #Recensione | #Review -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Può un'avventura "old style" essere sorprendente ed emozionante al punto da far venire i brividi e la pelle d'oca? Può riuscirci ancora oggi, nel 2018? Fino a qualche giorno fa avremmo esitato di fronte a questa domanda, ma dopo aver giocatoabbiamo cambiato idea. La risposta è: assolutamente sì!Se avete seguito questo gioco dal primo annuncio e non avete vissuto in una campana di piombo negli ultimi 30 anni, non possono esservi sfuggite le sue chiare fonti d'ispirazione. Qui si parla di Studio Ghibli, la Disney giapponese... meglio della Disney giapponese. Paragonare un gioco di questo tipo (tra l'altro totalmente esordiente) con i lavori di uno studio che ci ha regalato capolavori immortali come La Città Incantata e Quando si Alza il Vento può sembrare azzardato ma credeteci, non lo è.è un viaggio, narrato senza soluzione di continuità con una cura e una ...