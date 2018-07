romadailynews

: Figliomeni-Rollero: consueto abbandono #rifiuti galleria Prima Porta: Roma – “Come di… - romadailynews : Figliomeni-Rollero: consueto abbandono #rifiuti galleria Prima Porta: Roma – “Come di… - Luca_Arioli : RT @taxistalobbysta: @RichbonesE @MercurioPsi @iltrenoromalido @AtzeniAlex @Luca_Arioli -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma – “Come di, sulla Flaminia nellanei pressi di, torna l’annoso problema dell’dinelle piazzole di emergenza. Se, per un verso, c’e’ difficolta’ a debellare questa incivile abitudine di chi transitando getta di tutto, dall’altro lato l’Amministrazione pentastellata vive nell’immobilismo e non si preoccupa minimamente dei reali problemi che quotidianamente Roma vive. Ed invece di migliorare questa Citta’ in tutto il suo splendore non fa altro che lasciarla allo sbando riducendola in una vera e propria cloaca”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale Francescoesponente del Gruppo Misto e il Presidente del Club della Liberta’, Marcodi Forza Italia. “Una situazione davvero pericolosa quella che vivono tantissimi ...