Figc | un francobollo celebra i 120 anni della federazione Foto

Un francobollo per i 120 anni della Figc : Giovedì sarà presentato il francobollo per lo speciale anniversario della Figc Nell’ambito delle celebrazioni per il 120esimo anniversario della Federazione italiana giuoco calcio, giovedì 19 luglio alle ore 16, presso l’area ospitalità della tribuna autorità dello Stadio Olimpico di Roma, si terrà la presentazione del francobollo emesso dal ministero dello Sviluppo economico e appartenente alla serie tematica ‘Lo ...