"Il lavoro della capitaneria merita un plauso doveroso. Siamo riconoscenti per il costante impegno nella tutela della vita umana". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto,che aggiunge: "Per questo sono d'accordo con le parole del ministro Toninelli,"vite umane non è un'azione amministrativa, nel soccorso non c'è passaporto, colore della pelle, lingua o cultura, che possano impedire ad un essere umano diun altro essere umano. Anche l'Europa non lo dimentichi".(Di giovedì 19 luglio 2018)