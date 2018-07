Fico | salvare vite in mare sempre e comunqueI vescovi | non volgiamo lo sguardo altrove

Fico : "Salvare vite in mare sempre" : Salvataggio delle vite in mare sempre e comunque , essere duri con l'Europa", perché "l'Italia non va lasciata sola". Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo scandisce nel corso della ...

Fico : “Salvare vite in mare sempre” : Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Salvataggio delle vite in mare sempre e comunque, essere duri con l’Europa”, perché “l’Italia non va lasciata sola”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo scandisce nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio, a proposito della sulla quale interviene anche con un post su Facebook. “è stato per me un onore premiare gli uomini della Guardia costiera che ...

Fico - salvare vite in mare sempre : ANSA, - ROMA, 19 LUG - "Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre. E insistere con l'Europa, ribadendo che l'Italia è un Paese dell'Europa, altrimenti l'Europa così non ha senso". Lo ha detto ...

Fico : 'salvare'non è atto amministrativo : 11.56 "Il lavoro della capitaneria merita un plauso doveroso. Siamo riconoscenti per il costante impegno nella tutela della vita umana". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico,che aggiunge: "Per questo sono d'accordo con le parole del ministro Toninelli,"salvare vite umane non è un'azione amministrativa, nel soccorso non c'è passaporto, colore della pelle, lingua o cultura, che possano impedire ad un essere umano di ...