Fico | Salvare vite in mare sempre e comunque | CEI | non volgiamo

Migranti - Conte : «Creare cellula di crisi Ue». I vescovi : basta clima di paura. Fico : salvare vite in mare sempre : Il premier Giuseppe Conte chiede all'Unione europea di dotarsi di una cellula di crisi per affrontare l'emergenza Migranti. «È essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue...

Il presidente della Camera Fico : salvare vite umane comunque : ROMA 'Il salvataggio delle vite in mare è un'attività dalla quale l'Italia non si sottrarrà mai. 'Il Mediterraneo è stato in questo anni un luogo di dolore e non c'è dubbio che l'Italia è stata ...

Fico : salvare vite in mare sempre e comunqueI vescovi : non volgiamo lo sguardo altrove : Il presidente M5s della Camera sta col ministro Toninelli: "Nel soccorso non c'è passaporto, colore della pelle, lingua o cultura". Anche dalla Cei si chiede di intervenire.

Fico : "Salvare vite in mare sempre" : Salvataggio delle vite in mare sempre e comunque , essere duri con l'Europa", perché "l'Italia non va lasciata sola". Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo scandisce nel corso della ...

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare comunque e sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Fico : “Salvare vite in mare sempre” : Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Salvataggio delle vite in mare sempre e comunque, essere duri con l’Europa”, perché “l’Italia non va lasciata sola”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo scandisce nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio, a proposito della sulla quale interviene anche con un post su Facebook. “è stato per me un onore premiare gli uomini della Guardia costiera che ...

Fico - salvare vite in mare sempre : ANSA, - ROMA, 19 LUG - "Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre. E insistere con l'Europa, ribadendo che l'Italia è un Paese dell'Europa, altrimenti l'Europa così non ha senso". Lo ha detto ...

Fico : 'salvare'non è atto amministrativo : 11.56 "Il lavoro della capitaneria merita un plauso doveroso. Siamo riconoscenti per il costante impegno nella tutela della vita umana". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico,che aggiunge: "Per questo sono d'accordo con le parole del ministro Toninelli,"salvare vite umane non è un'azione amministrativa, nel soccorso non c'è passaporto, colore della pelle, lingua o cultura, che possano impedire ad un essere umano di ...