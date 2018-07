Festival di Venezia 2018 | First Man di Damien Chazelle film di apertura Ryan Gosling

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018)Man, il quartodiretto da, con protagonista, aprirà, in Concorso, la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre) didiretta da Alberto Barbera. Warren Beatty stavolta non ha sbagliato busta. E, ancora una volta, una grande major – in questo caso Universal Pictures – preferisce il Lido, rispetto a Telluride e Toronto, per lanciare uno dei titoli di punta della prossima stagione hollywoodiana, nonché della corsa agli Oscar 2019. Già perché il precedentedi, La La Land, titolo d’nel 2016 per73, puntò dritto al prestigioso riconoscimento vincendo ben sei statuette (miglior regia, attrice, fotografia, colonna sonora originale, canzone originale, e scenografia) fermandosi a un passo da quella come migliorsolo davanti a Moonlight di Barry Jenkins, dopo ...