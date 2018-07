Festival del Cinema di Venezia | ecco le date e i film d' apertura

Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle Serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Rimini : dal 25 luglio il "Festival del mare" : ... a pelo d'acqua, ha una superficie di 970 mq e sarà sede dell'Osteria della Meraviglia " dove si svolgeranno i cooking show con degustazione gratuita, incontri e spettacoli a tema. PORTO ANTICO " ...

Cruïlla di Barcellona - il piacere del godersi un Festival musicale : Non ditelo troppo in giro ma il festival Cruïlla di Barcellona sembra fatto apposta per consolare le pene d’amore di chi, pensando di aver trovato nel Primavera Sound il partner della vita, da qualche anno è in fase “prendiamoci una pausa di riflessione” o, peggio, ha messo fine alla relazione, perché quello ha iniziato a uscire un po’ con tutti, perché è diventato troppo famoso, troppo enorme, troppo trendy, troppo affollato, troppo ...

Wind Summer Festival 2018 : i cantanti della terza puntata : Ultimo Il Wind Summer Festival 2018 arriva alla terza puntata, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Alla conduzione, sul palco di Piazza del Popolo a Roma, Ilary Blasi con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della terza puntata, giovedì 19 luglio Ecco chi sono gli artisti previsti in scaletta durante la terza puntata: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, ...

XXV edizione del Festival I Solisti del Teatro : Dal 19 luglio la XXV edizione del Festival I Solisti del Teatro , uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale e artistico dell'Estate Romana. La storica rassegna, diretta da ...

Venerdì 20 luglio il weekend del Gallura Buskers Festival Internazionale esplode con tutta l'allegria e i colori degli artisti di strada - a ... : ... duo di danza di strada tra breakdance, pantomima, teatro e commedia fisica; Morks, trampolieri, giocolieri, e una importante esperienza e formazione maturata in diciotto anni di spettacoli; Marina ...

Lenny Kravitz al Lucca Summer Festival : la recensione del concerto. VIDEO - FOTO - SETLIST : Quando arrivò sulle scena, negli anni 90, proponeva un mix di soul, funk e rock che arrivava dritto dritto dagli anni 70; quando poi più avanti si è dato a sonorità più pop, il suo mondo iconografico ...

Max Pezzali e Ex-Otago/ “Un'estate ci salverà” - la hit delle vacanze (Wind Summer Festival 2018) : Max Pezzali e Maurizio Carucci degli Ex-Otago portano sul palco del Wind Summer Festival 2018 la loro “Un’estate ci salverà”. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:33:00 GMT)

Ecofuturo 2018 - al via a Padova il Festival sulle ecotecnologie : “Ecco le opportunità della nuova agricoltura” : Al via la quinta edizione dell’Ecofuturo festival 2018, in programma al parco Fenice di Padova dal 18 al 22 luglio. Al centro della 4 giorni di dibattiti, incontri e spettacoli, la tecnologia applicata nell’ambiente e tutte le opportunità per un futuro sostenibile. “Non è soltanto una fiera di innovazioni ecotecnologiche, Ecofuturo nasce dall’incontro di alcune persone e realtà che insieme maturano una precisa consapevolezza: ...

Burak Yeter & Cecilia Krull/ Video - "La Casa di Carta" tormentone dell'estate? (Wind Summer Festival 2018) : Burak Yeter & Cecilia Krull, il duo pronto a portare sul palco grande energia con "La Casa di Carta" che per molti è il vero e proprio tormentone dell'estate. (Wind Summer Festival 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:34:00 GMT)

Carmen Ferreri/ Da Amici a piazza del Popolo con “Tra le mani” (Wind Summer Festival 2018) : La giovanissima Carmen Ferreri, tra i talenti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, salirà sul palco del Wind Summer Festival con il singolo "Tra le mani".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:32:00 GMT)

Shade/ Video - “Amore a prima insta” in Piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : Il rapper Shade canterà “Amore a prima insta” sul palco di Piazza del Popolo in occasione della terza serata del Wind Summer Festival, in onda su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:55:00 GMT)

La comunità protagonista al Festival della Mente : Tre giornate in cui più di 60 ospiti italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le ...

Le Deva/ Video - portano “L’estate tutto l'anno” in piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : Le Deva salgono sul palco del Wind Summer Festival con L’estate tutto l’anno. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5 con il terzo appuntamento condotto da Ilary Blasi.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:28:00 GMT)