Festival del cinema di Venezia 2018 | tutto quello che c' è da sapere

Musica in TV - stasera in onda la terza puntata del Wind Summer Festival : Questa sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Wind Summer Festival. Edizione partita al di sotto delle aspettative a livello di ascolti ma con speranza di un recupero nelle prossime puntate (compresa quella di stasera), su tutte la finalissima prevista in Piazza Duomo a Milano per inizio settembre. La puntata in onda questa sera è stata registrata in Piazza del Popolo a Roma il 23 Giugno 2018. Apriranno la puntata Roby Facchinetti ...

Busalla - Festival dello Spazio con astronauta Paolo Nespoli e un'eclissi di Luna : ... questa volta installato alla Biblioteca Bertha Von Suttner, situata nei pressi del Municipio di Busalla: gli spettacoli si svolgeranno tutti i pomeriggi nei giorni del Festival e si prolungheranno ...

A Milano il Festival delle Serie Tv : cosa ci aspetta a ottobre : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Marsala - Festival del tramonto III - in scena la "Meraviglia" che ha il sapore di... : Venerdì 20 al via con Villaggio del Gusto, 'Giochi senza barriere' e concorso canoro 'Raggi di note', motoraduno del Motoclub Marsala FMI 'R. Pasolini. Sabato 21 Fit in Out de L'altra Palestra e in ...

Il Festival dell'Oriente a Napoli - Date 2018 : Tutti pronti, quindi, a partecipare, se vi siete persi le edizioni già concluse, al più grande happening di eventi, spettacoli, conferenze, workshop dedicati a quel meraviglioso mondo in cui saggezza,...

Festival del Cinema di Venezia - ecco le date e i film d'apertura : La Mostra si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Aprirà il film "First Man" di Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land.

Rimini : dal 25 luglio il "Festival del mare" : ... a pelo d'acqua, ha una superficie di 970 mq e sarà sede dell'Osteria della Meraviglia " dove si svolgeranno i cooking show con degustazione gratuita, incontri e spettacoli a tema. PORTO ANTICO " ...

Cruïlla di Barcellona - il piacere del godersi un Festival musicale : Non ditelo troppo in giro ma il festival Cruïlla di Barcellona sembra fatto apposta per consolare le pene d’amore di chi, pensando di aver trovato nel Primavera Sound il partner della vita, da qualche anno è in fase “prendiamoci una pausa di riflessione” o, peggio, ha messo fine alla relazione, perché quello ha iniziato a uscire un po’ con tutti, perché è diventato troppo famoso, troppo enorme, troppo trendy, troppo affollato, troppo ...

Wind Summer Festival 2018 : i cantanti della terza puntata : Ultimo Il Wind Summer Festival 2018 arriva alla terza puntata, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Alla conduzione, sul palco di Piazza del Popolo a Roma, Ilary Blasi con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della terza puntata, giovedì 19 luglio Ecco chi sono gli artisti previsti in scaletta durante la terza puntata: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, ...

XXV edizione del Festival I Solisti del Teatro : Dal 19 luglio la XXV edizione del Festival I Solisti del Teatro , uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale e artistico dell'Estate Romana. La storica rassegna, diretta da ...

Venerdì 20 luglio il weekend del Gallura Buskers Festival Internazionale esplode con tutta l'allegria e i colori degli artisti di strada - a ... : ... duo di danza di strada tra breakdance, pantomima, teatro e commedia fisica; Morks, trampolieri, giocolieri, e una importante esperienza e formazione maturata in diciotto anni di spettacoli; Marina ...

Lenny Kravitz al Lucca Summer Festival : la recensione del concerto. VIDEO - FOTO - SETLIST : Quando arrivò sulle scena, negli anni 90, proponeva un mix di soul, funk e rock che arrivava dritto dritto dagli anni 70; quando poi più avanti si è dato a sonorità più pop, il suo mondo iconografico ...

Max Pezzali e Ex-Otago/ “Un'estate ci salverà” - la hit delle vacanze (Wind Summer Festival 2018) : Max Pezzali e Maurizio Carucci degli Ex-Otago portano sul palco del Wind Summer Festival 2018 la loro “Un’estate ci salverà”. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:33:00 GMT)