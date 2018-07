Festa del Fantin | venerdì si replica con giochi | circo e musica

Jerry Calà ospite d'onore al Circolo Canottieri Lazio per la Festa dell'estate : ... la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, ...

Inizia l'avventura del Milan Club Brindisi : Festa rossonera il 25 luglio : Lo faremo con passione, spirito di amicizia e rispetto dei valori dello sport. Tutti gli amici Milanisti sono invitati alla cerimonia di inaugurazione. Sarà l'occasione per farci conoscere e ...

Montone " Cento candeline per Nonna Miranda. Borgo in Festa per il secolo di vita della signora Reali : UMWEB, Montone, - Grande festa alle porte di Montone per festeggiare i Cento anni di Miranda Reali. Una lunga storia iniziata il 14 luglio 1918. Per celebrare la speciale ricorrenza in tanti sono ...

Di Maio ospite speciale alla Festa dell’Unità - la mossa del Pd per rompere il ghiaccio : Se l’operazione andrà in porto sarà di sicuro la serata clou delle feste di partito. Dal Nazareno trapela la voce che tra gli ospiti della festa nazionale dell’Unità di Ravenna potrebbe pure figurare nientedimeno che Luigi Di Maio. E infatti dal suo entourage confermano di essere stati pre-allertati e che sono in attesa degli inviti. Insomma, nessu...

I giovani del PD in campeggio nel 'feudo' di D'Alema : molti big alla Festa nazionale : Si svolge dal 19 al 22 luglio la Festa nazionale dei giovani Democratici, vale a dire l'organizzazione giovanile del PD, che per tre giorni si ritrovano per un campeggio in Salento per alternare giornate di svago a momenti di riflessione Politica. Ironia della sorte, la localita' scelta per l'iniziativa politica è Gallipoli, in provincia di Lecce, nota in particolare nella storia della sinistra italiana per essere l'ex feudo elettorale di ...

"Un collaboratore di Macron coperto da un casco della polizia picchiò un maniFestante durante gli scontri del 1° maggio" : Un collaboratore del presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, avrebbe picchiato un manifestante il primo maggio scorso a Parigi: è quanto emergerebbe da una ricostruzione pubblicata questa sera su Le Monde online, in cui si precisa che Benalla era coperto da un casco con la visiera delle forze dell'ordine. Avrebbe colpito un giovane a terra, in place de la Contrescarpe, a Parigi.« Le Monde » identifie sur une ...

Pacemaker in tilt per la musica - rischia di morire alla Festa della birra : Tragedia sfiorata alla festa della birra di Carpenedolo. Come racconta BresciaToday, un uomo di 63 anni è crollato improvvisamente a...

Rimini - Festa del Borgo San Giovanni - tutto pronto per la quattordicesima edizione : La Festa popolare da cadenza biennale diventa annuale e come di consueto propone un cartellone di eventi d'arte, cultura, spettacoli, musica e street food coinvolgendo l'intero Borgo da via Tripoli ...

La "buona stella" del SuperEnalotto : con quattro numeri è Festa grande : Niente "6", ma i "4stella" fanno festa. La settimana del SuperEnalotto si apre senza il "6". Nessuno ha centrato la sestina vincente nel concorso del 17 luglio 2018 e per il prossimo concorso il Jackpot...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : la formula della maniFestazione. L’Italia punta agli ottavi di finale : Si avvicina il momento della verità: davvero pochi giorni al via del Mondiale di Hockey su prato femminile, appuntamento dell’anno per quanto riguarda la nazionale italiana che disputa per la seconda volta nella storia una manifestazione iridata. Andiamo a scoprire la formula della manifestazione che si disputerà in quel di Londra dal 21 luglio al 5 agosto. Gironi Girone A: Olanda, Cina, Corea, Italia. Girone B: Inghilterra, Usa, India, ...

Torna il «Campus party» Tra droni e robot la Festa dell'innovazione : Un modo per trovare l'ispirazione, per formarsi ma anche confrontarsi sui temi del futuro, spaziando tra diverse aree tematiche come scienza, imprenditoria, coding e creatività. Inoltre per i 5 ...

Festa d'estate del Rotary Club di Modica : Il Rotary Club di Modica invita tutti alla Festa d’estate: una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà. Il 21 luglio alla Stazione

Crotone calcio - un moderato ottimismo si è maniFestato in città dopo la richiesta della procura Federale di condannare il Chievo alla retrocessione in B : La permanenza del Crotone in serie B potrebbe durare soltanto due mesi, se la richiesta pesante del procuratore Federale nei