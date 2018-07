Ferrovie e Grande guerra Venerdì a Sedico la conferenza del professor Stefano Maggi

Cdp - Ferrovie e Rai. La grande spartizione delle nomine è rinviata : Roma. Il gran consiglio per le nomine slitta al 24 luglio, doveva essere il 25, ma un po’ per l’eccesso di evocazione, un po’ per la prevista partenza di Giovanni Tria per l’Argentina (il ministro dell’Economia porterà senza dubbio ulteriori prove di che cosa succede a stampare troppa moneta), l’ass