Fenomenologia del calzino bianco

Euroscettico e nazionalista : Fenomenologia del «politico» Riccardo Scamarcio : Gliene va dato atto: l’uomo non è mai banale. Dissente dal dissenso comune, fischia il pubblico mentre è lui sul palco e appoggia il governo su scelte da quasi tutti criticate. Da ultimo, ha difeso la politica sui migranti di Matteo Salvini: «Razzista? no, nazionalista , nel senso più nobile del termine», ha detto intervenendo a Un giorno da Pecora su Rai Radio1. «Chiusura dei porti è una semplificazione. C’è stata una presa di posizione ...

Fenomenologia dell’homo novo grillino : Roma. Gente media, con carriere medie, titoli medi, forse persino capacità medie, che tuttavia improvvisamente e per irripetibile coincidenza astrale si trova proiettata in ruoli d’importanza strategica, al centro delle istituzioni, negli snodi più rilevanti e sensibili della macchina amministrativa

Breve Fenomenologia dell'inspiegabile successo di Young Signorino : ... sbarcato anche in tv da Chiambretti, che per questi personaggi ha sempre avuto un occhio lungo da furbo mestierante, è così che va commentato, come una fase, un qualcosa che spero il mondo della ...