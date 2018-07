Feltri interrotto diventa una furia | insulti ai conduttori | «Asini | cafoni» Poi prende

La vita in diretta - Feltri viene interrotto e attacca i conduttori : "Asini". Poi si alza e se ne va : Alla fine Vittorio Feltri è andato su tutte le furie. Mentre stava argomentando sulla recente sentenza della Cassazione secondo la quale non ci deve essere aggravante se la vittima di uno stupro è ubriaca, il fondatore di Libero è stato interrotto dai conduttori de La vita in diretta Estate Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli. A quel punto Feltri si è lasciato andare a una sfuriata. "Ma perché mi invitate se poi mi interrompete?", ha chiesto ...

In Onda - Vittorio Feltri interrotto da David Parenzo abbandona il programma : "Vaffa***lo" (video) : Lo scottante tema dei migranti, ultimamente sta mettendo a dura prova i nervi degli ospiti che vengono invitati nelle trasmissioni di attualità per cercare di trattare l'argomento e analizzare i fatti. Se due giorni fa, durante Unomattina estate, il fotografo Oliviero Toscani ha sbottato contro la decisione di non trasmettere le immagini di un bambino morto in piena fascia protetta, ieri, 3 luglio 2018, durante il secondo appuntamento di In ...