Fedez e Chiara NON si sposano in Chiesa e NON battezzano il figlio

Chiara Ferragni e Fedez al comune di Rozzano per le pubblicazioni di matrimonio : Manca davvero poco alle nozze tra Fedez e la Ferragni, che si sono presentati nel comune di Rozzano per le pubblicazioni di matrimonio. “Oggi sposi” ha gridato in un video social la fashion blogger che per l’occasione ha sfoggiato una vistosa camicia con le banane e un bouquet di rose gialle. Fedez ha indossato una canotta rossa, come mostrano le foto del bacio di coppia.. La fashion blogger e il rapper hanno fatto sapere che ...

Chiara Ferragni - il gesto dopo l'addio di Rovazzi e J-AX a Fedez : cosa ha fatto su Instagram : FUNWEEK.IT - Tanto si è detto e tanto si è scritto sull'addio di Rovazzi, J-AX e Fedez che non si sa più bene dove sia di casa la verità. C'è chi ha accusato la madre del rapper compagno di Chiara ...

CHIARA FERRAGNI/ La battuta su Fedez che conquista tutti : “sono sempre più alta di te” : CHIARA FERRAGNI conquista i followers con una battuta su Fedez e promette di condividere il giorno del suo matrimonio sui social postando foto e video, minuto per minuto.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:31:00 GMT)

Rovazzi e J-Ax chiudono con Fedez : il gesto di Chiara Ferragni fa scalpore : Rovazzi e J-Ax dopo la lite con Fedez: il gesto di Chiara Ferragni non passa inosservato Rovazzi, J-Ax e Fedez hanno ormai ufficialmente interrotto ogni tipo di rapporto lavorativo-professionale. Modi di vedere e di pensare diversi avrebbero spinto i tre a dividersi anche se, sulla questione, a parte le ultime diChiarazioni di Rovazzi e qualche […] L'articolo Rovazzi e J-Ax chiudono con Fedez: il gesto di Chiara Ferragni fa scalpore ...