Federer vuota il sacco | ecco i segreti della SABR | “il pubblico si diverte | ma è un colpo

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Rogerha raccontato idietro la, il famoso ‘Sneak Attack by Roger’: uninnovativo, ma che lo stesso tennista svizzero definisce ‘irrispettoso’ per gli avversari Nel corso di una recente intervista rilasciata allo sponsor NetJets, Rogerha svelato alcuni dettagli sulla. Lo ‘Sneak Attack by Roger’, ilche rivoluzionaro ‘inventato’ dae coach Edberg in allenamento, è semprente per ilma, per ammissione dello stesso, un po’ meno per gli avversari: “cerco sempre di trovare nuovi modi per divertirmi in campo e naturalmente divertire anche gli spettatori. Ma unoltre a essere spettacolare deve essere anche vincente. Fondamentalmente si tratta di ricevere il servizio dell’avversario in posizione molto avanzata. La prima volta l’ho fatto durante ...