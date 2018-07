FDI | flash mob a Roma per emergenza buche Capitale

romadailynews

: BI24_FLASH_LA QUESTIONE. Livia Caldesi, Fdi: “Quella esercitazione della Protezione civile, senza sindaco, vice e a… - Biella_24 : BI24_FLASH_LA QUESTIONE. Livia Caldesi, Fdi: “Quella esercitazione della Protezione civile, senza sindaco, vice e a… - Biella_24 : BI24_FLASH_VITALIZI E DINTORNI/2. Andrea Delmastro, Fdi: “La loro abolizione, una nostra battaglia ora patrimonio d… - Biella_24 : BI24_FLASH_LA VITTORIA. Caldesi, Fdi: “Approvata dal Consiglio comunale di Biella, la nostra mozione a favore della… -

(Di giovedì 19 luglio 2018)– Cartelli con la scritta ‘Cittadini con lo spray. Raggi, perche’ lenon le tappi mai?’, foto di voragini transennate con striscioni ironici ‘Attenzione agli scavi archeologici’.mob di Fratelli d’Italia oggi pomeriggio in Campidoglio, con alcuni militanti del partito, guidati dal capogruppo capitolino Andrea De Priamo e dalla consigliera Lavinia Mennuni, che si sono dati appuntamento per denunciare “la drammatica situazione in cui versa il patrimonio stradale di”. Oggi, ha spiegato De Priamo, “Fdi ha voluto ricordare simbolicamente la situazione dinella citta’ per quanto riguarda il dissesto stradale. Oggi abbiamo appreso che Raggi si preoccupa di mettere vitigni in alcune zone della citta’, ora nonostante tutta l’attenzione che abbiamo sul tema del decoro pensiamo che il ...