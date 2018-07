Farnborough International Airshow | Bridenstine NASA | “Andremo più lontano”

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Fantastico”: così Jim, Amministratore della, ha commentato gli incontri avuti acon le autorità dell’Agenzia Spaziale Europea e delle agenzie spaziali nazionali. L’amministratore punta al ritorno sulla Luna e sottolinea che i meeting del 17 luglio alsulla potenziale cooperazione con l’Europa sono stati costruttivi: “c’è molto supporto, stiamo raccogliendo idee dai nostri partner internazionali”.– riporta Global Science – si dice pronto a rilasciare in autunno più dettagli sui progetti di esplorazione lunare, come, ad esempio, la piattaforma orbitale lunare Gateway o le collaborazioni con partner internazionali e commerciali. La Luna è stata anche al centro dell’incontro trae Jan Woerner, Direttore generale dell’ESA, accanto a temi come i ritardi del service dell’ESA per Orion, la ...