FAO | i Paesi accelerano la lotta alla resistenza antimicrobica

La FAO aiuta i paesi a gettare le basi per iniziative di adattamento al cambiamento climatico : La FAO assiste dieci paesi in Africa, Asia, Caraibi, Europa orientale e Sud America a gettare le basi per iniziative di adattamento al cambiamento climatico finanziate dal Programma del Fondo verde per il clima (GCF), il cosiddetto “Readiness Programme“. Il Readiness Programme mira a creare capacità nei paesi in via di sviluppo per accedere ai finanziamenti del GCF e implementare piani nazionali di adattamento e di mitigazione del ...