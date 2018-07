Fantacalcio 2018-2019 | i consigli per l’asta Scommesse | pagelle al calciomercato e

Fantacalcio 2018/2019 : i migliori attaccanti da prendere guardando allo scorso campionato : Manca ormai un mesetto circa all'inizio della Serie A 2018/2019 e gli appassionati di Fantacalcio [VIDEO] sono in gia' in fermento. Tutti a caccia di consigli in vista dell'asta, dove uno dei giocatori più cercati sara' senza dubbio Cristiano Ronaldo. Per capire però quali potrebbero essere gli altri attaccanti da provare ad avere in rosa è bene guardare al passato. Ed esattamente alle statistiche relative allo scorso torneo di serie A. La ...

Fantacalcio - le scommesse per il 2018/19 : Non è mai riuscito ad esprimere davvero le sue qualità che potenzialmente potrebbero farlo diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Sappiate questo prima di comprarlo al Fantacalcio. Oltre ...

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 38a Giornata 2017-2018 [Goal - Ammonizioni - Espulsioni ed Assist] : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 38.a Giornata 2017-2018 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 38.a Giornata della Seria A 2017-2018 La 38a Giornata […]

Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 : Il campionato volge al termine, è il momento di schierare per l’ultima volta la formazione al Fantacalcio! La 38a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli […] L'articolo Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 proviene ...

Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 : Il campionato volge al termine, è il momento di schierare per l’ultima volta la formazione al Fantacalcio! La 38a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli […] L'articolo Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 proviene ...

Consigli Fantacalcio 38° giornata Serie A 2017/2018 : Ecco chi schierare nell’ultima di campionato : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, Ecco i nostri Consigli Fantacalcio. La Serie A è giunta al termine, l’ultimo atto è arrivato, e cosi anche il Fantacalcio per questa stagione si è concluso. L’ultimo atto però, non è cosi scontato, 3 punti possono rivelarsi fondamentali. Ecco allora che vi aiutiamo noi con la nostra guida Consigli Fantacalcio, ...

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 37a Giornata 2017-2018 [Goal - Ammonizioni - Espulsioni ed Assist] : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 37.a Giornata 2017-2018 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 37.a Giornata della Seria A 2017-2018 La 37a Giornata […]

Consigli Fantacalcio 37a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 37a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 37a ...

Consigli Fantacalcio 37° giornata Serie A 2017/2018 : chi schierare e chi evitare : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Manca davvero un niente al termine della Serie A, e del Fantacalcio, ma noi comunque non vi lasciamo soli, torna la nostra guida Consigli Fantacalcio. Cercheremo di aiutarvi a schierare la migliore formazione, azzeccando eventuali bonus che possano farvi vincere di nuovo. Andiamo con ...