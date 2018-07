Famiglie arcobaleno | de Magistris registra gli atti di nascita di 11 bambini con il

‘Ho sposato mio marito e avuto figli senza lottare. Le Famiglie arcobaleno non possono’ : Tecnicamente parlando, Anna Rita è quella che nel variegato “gergo gay” può essere definita una “frociarola”. Termine affettuoso con cui la comunità Lgbt ama identificare le sue icone quotidiane: persone eterosessuali (donne, ma non solo) che a un certo punto scoprono la comunità arcobaleno, se ne innamorano – ed è amore reciproco – e cominciano un percorso fatto di piccoli gesti e di passi in comune. Se passi da Cagliari, in questi giorni, non ...

Famiglie arcobaleno : è genitore anche chi non partecipa alla fecondazione? Ecco cosa dicono le sentenze : Mentre il potere politico si appassiona a discussioni ideologiche, dopo gli amministratori anche i magistrati hanno ripreso a segnare importanti passi in avanti nella tutela dei diritti dei figli ...

Pronto Cirinnà - su Cielo : ‘Anche se non le volete vedere le Famiglie arcobaleno esistono’ : In occasione di tutti i pride italiani, e dei recenti riconoscimenti all’anagrafe dei figli di famiglie arcobaleno, Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) racconta il mondo delle unioni civili con PRIDE, tre serate speciali in onda, martedì 3 e martedì 10 luglio, dalle ore 21.15. La serata si apre con Pronto Cirinnà, una produzione di Cielo in cui Monica Cirinnà, la senatrice del Partito Democratico che ha dato il nome alla legge che regolamenta le ...

Gay Pride - le voci dal corteo : “Vogliamo più diritti per le Famiglie arcobaleno - ma preoccupati dal governo dell’odio” : Tanta la partecipazione al Gay Pride di Milano. In molti hanno espresso amarezza per non vedere affermati i diritti Lgbt. “Manca il concetto di famiglia. Se un omosessuale sta con un altro omosessuale non vuol dire che non sia una famiglia“, ha affermato qualcuno. “Vorrei che ci venissero riconosciuti i diritti di tutti e magari poter avere dei figli”, ha aggiunto un ragazzo presente alla manifestazione. L'articolo Gay ...

Due mamme e due papà anche per la legge - "riconosciuti" i bimbi di 7 Famiglie arcobaleno : Un momento di grande gioia e di normalità - come hanno voluto sottolineare tutti i presenti - quello vissuto a Palazzo delle...

Così la destra vuole cancellare le Famiglie arcobaleno : ... posti a tutela dei minori , indipendentemente dalla tecnica di Procreazione Medicalmente Assistita , PMA, , lecita o illecita, grazie alla quale questi bambini sono venuti al mondo'. 'I Sindaci - ...

Famiglie arcobaleno - CitizenGo contro le iscrizioni anagrafiche : “Forzatura della legge”. Il leghista Pillon : “Salvini è con noi” : Tra contraddizioni, confusione normativa e lo spauracchio agitato (in modo inappropriato) dell’utero in affitto, al Senato le associazioni CitizenGo e Generazione Famiglia hanno lanciato un convegno, su iniziativa del leghista Simone Pillon, per presentare cinque esposti alle Procure in merito alle “iscrizioni anagrafiche di figli nati da “due madri” e “due padri” compiute e politicamente rivendicate dai relativi ...

Migranti - Richetti vs Sallusti : “Mi rifaccio a parole Papa”. “Veramente ha condannato aborto e Famiglie arcobaleno” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra il senatore del Pd, Matteo Richetti, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Il nodo focale della discussione è la politica sull’immigrazione perseguita dal governo gialloverde. Il portavoce dem critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e difende il suo predecessore: “Vi ricordate una sola volta in cui Minniti ha chiuso i porti per una nave che arrivava in Italia?”. “Sì, lo ha ...

Papa Francesco cancella le Famiglie arcobaleno : "La famiglia è solo una - uomo e donna" : "La famiglia è solo uomo-donna". Non c'è spazio per altre forme familiari, secondo Papa Francesco, che interviene su un tema particolarmente caldo e dibattuto in Italia dopo le dichiarazioni del ministro della famiglia, Lorenzo Fontana, che hanno scatenato la reazione veemente del mondo Lgbti."Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola ...

Famiglie arcobaleno - a cena coi papà Mirco e Davide : “Caro ministro Fontana - venga a vedere la normalità” : Mirco e Davide stanno insieme da 18 anni. Hanno due bimbi di tre anni, Emanuele e Matteo. “Quando ho conosciuto Davide, lui avrebbe voluto diventare papà. Ai tempi io non mi sentivo così pronto”, racconta a ilfattoquotidiano.it Mirco. “Insieme abbiamo metabolizzato e accettato questo desiderio. Un desiderio che, almeno ai tempi non era così socialmente accettato”. È così che hanno deciso di cominciare il percorso che ha ...

Milano - il sindaco Sala riconosce nove figli delle “Famiglie arcobaleno” : Milano, il sindaco Sala riconosce nove figli delle “famiglie arcobaleno” Milano, il sindaco Sala riconosce nove figli delle “famiglie arcobaleno” Continua a leggere L'articolo Milano, il sindaco Sala riconosce nove figli delle “famiglie arcobaleno” proviene da NewsGo.

Governo - Bonafede a Piazzapulita : “Esistono le Famiglie arcobaleno? Per me - opinione personale - si!” : A Piazzapulita (La7) il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dialoga con Corrado Formigli che gli chiede un’opinione sulle famiglie arcobaleno, oggetto di divergenza di vedute all’interno del Governo M5s-Lega dopo le esternazioni del ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana L'articolo Governo, Bonafede a Piazzapulita: “Esistono le famiglie arcobaleno? Per me, opinione personale, si!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il partito dei sindaci per le Famiglie Arcobaleno : Il partito dei sindaci ha deciso di andare all’attacco. Ormai è una strategia comune, utilizzando l’unica strada possibile per le coppie omosessuali che chiedono il riconoscimento dei figli: la trascrizione nei registri dell’Anagrafe di entrambi i genitori. Le città dove sta avvenendo iniziano a essere numerose, da Torino a Milano, da Rovereto a Fi...

