F1 | Vettel punge Hamilton | “sciocche le sue dichiarazioni a Silverstone Compagno di

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il pilota della Ferrari si è presentato in conferenza stampa per svelare i propri obiettivi in vista del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Un week-end di riposo per smaltire le tossine del tremendo trittico Francia-Austria-Gran Bretagna, adesso è tempo di ripartire. Il Mondiale di Formula 1 si prepara a vivere l’undicesimo appuntamento in calendario, il circus si sposta ad Hockenheim, tracciato che ospita il Gp di Germania. Photo4 / LaPresse Dopo la vittoria diproverà a centrare il bottino grosso anche a casa sua, doveproverà a rovinargli la festa come fatto dal ferrarista in Gran Bretagna. Intervenuto in conferenza stampa, lo stesso pilota tedesco ha espresso i propri obiettivi per questo week-end: “dovrebbe essere più divertente correre qui con le nuove macchine, ci sono curve ad alta velocità e lì ...