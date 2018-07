F1 – Raikkonen | il Mondiale e la lite Ferrari-Mercedes | “non sono per nulla interessato”

F1 - Briatore punge Vettel e la Ferrari : “Hamilton è più forte del tedesco. Il Mondiale Costruttori? Con Raikkonen in squadra…” : L’imprenditore italiano ha analizzato l’attuale Mondiale di Formula 1, soffermandosi poi sulla lotta iridata tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton La lotta per il Mondiale di Formula 1 stuzzica e non poco anche Flavio Briatore che, da spettatore interessato, ha fatto le carte a questo appassionante duello tra Mercedes e Ferrari. Photo4 / LaPresse Intervistato da Radio Capital, l’imprenditore italiano ha espresso il ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Ferrari allunga in testa - +20 sulla Mercedes. Vettel e Raikkonen volano : La Ferrari allunga in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 dopo il GP di Gran Bretagna. La vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Kimi Raikkonen permettono di guadagnare sulla Mercedes, ora distante 20 punti. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 287 2. Mercedes 267 3. Red Bull 199 4. Renault 70 5. Haas 51 6. McLaren 48 7. Force India 48 8. Toro ...

F1 : Verstappen show - Raikkonen e Vettel sul podio. Mercedes ko - Seb in testa al mondiale : Max Verstappen trionfa nel Gp di Austria. Il pilota della Red Bull ha precedeuto sul traguardo le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Finite ko le due Mrecedes di Bottas ed Hamilton, ...

F1 - Kimi Raikkonen la zavorra della Ferrari. Ogni qualifica un errore - Vettel dovrà fare tutto da solo per il Mondiale : La Ferrari ha un serio problema all’interno del proprio team e si chiama Kimi Raikkonen. Il finlandese sta attraversando un periodo molto complicato, non riesce più a esprimersi ai massimi livelli, sembra sempre più in affanno ed è lontano dai picchi toccati in una gloriosa carriera. L‘ultimo uomo capace di vincere un Mondiale al volante di una Rossa (e sono ormai passati undici anni da quel momento indimenticabile…) continua a ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen all’ultimo anno in Ferrari? Il prescelto è Charles Leclerc ma… : La voci si fanno insistenti: Kimi Raikkonen a fine stagione lascerà il mondo delle corse. E’ questo quanto emerge dal paddock di Le Castellet (Francia), nel weekend dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, reduce da un negativo GP in Canada, a Montreal, è ancora una volta al centro dell’attenzione relativamente al mercato. Il suo contratto in scadenza con la Rossa alimenta tante ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas - un confronto impietoso. La seconda guida conterà molto nella sfida tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel si è ripreso la testa del Mondiale di Formula 1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton di un solo punto, dominando il GP del Canada e approfittando della gara anonima del suo rivale. La Ferrari ha piazzato un bel colpo a Montreal, ma quello canadese è stato l’ennesimo fine settimana a due facce: Seb ride, Kimi Raikkonen un po’ meno, dopo un’altra gara a luci spente. Il sesto posto del pilota finlandese è ...

