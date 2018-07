F1 | quanto guadagna Lewis Hamilton? Nuovo contratto faraonico con la Mercedes E con gli

Maria De Filippi - quanto guadagna? /Incassi record : "Una donna da 68milioni di euro" : Gli Incassi record di Maria De Filippi potrebbero superare ogni rosea aspettative tra diritti d'autore, sponsor, social e la Fascino. Ecco i presunti dettagli sui suoi guadagni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:11:00 GMT)

Una sex worker ci spiega quanto sia difficile guadagnare online : Nel corso degli anni e dei viaggi in giro per il mondo mi sono fatto un’idea sul sex work. Magari mi sbaglierò, ma ho la sensazione che più ancora dei giudizi morali (e quindi irrilevanti) legati al vendere piacere sessuale, l’astio nei confronti di questa pratica derivi soprattutto da un giudizio etico quasi calvinista. Perché va bene tutti i discorsi sulla mercificazione e sulla dignità della figura femminile – come se non ci fossero anche sex ...

Marco Ferri smentisce flirt con Elena Morali/ “Fanta-gossip” : poi svela quanto guadagna e se sarà un tronista : Marco Ferri smentisce un possibile flirt con Elena Morali dopo l'Isola dei Famosi: “Fanta-gossip”: poi svela quanto guadagna su Instagram e se diventerà tronista a Uomini e Donne.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Maria De Filippi : ecco quanto guadagna con tutti i suoi show… : Maria De Filippi: svelati i suoi guadagni annuali Il settimanale di Fabrizio Corona Io Spio è partito con il botto e nella copertina del suo secondo numero ha inserito niente di meno che una foto di Maria De Filippi, regina indiscussa del prime time di Canale 5. L’ex re dei paparazzi ha poi lanciato la bomba. Nella copertina della rivista, come rigorosamente pubblicato da Corona sulle sue Instagram Stories, si può infatti leggere quanto ...

Marco Ferri - cifre stellari per un post su Instagram : ecco quanto guadagna : Marco Ferri e il business dei post su Instagram: l'ex naufrago rivela quanto guadagna con le sponsorizzazioni sui social Marco Ferri, al momento, è sicuramente tra i volti noti dello mondo dello spettacolo anche molto attivo sui social. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, è quasi arrivato ad un milione di seguaci su Instagram e […]

Maria De Filippi - svelato quanto guadagna la conduttrice di Uomini e donne e Amici : Il settimanale 'Io Spio', supervisionato da Fabrizio Corona, fa i conti in tasca a Maria De Filippi, la regina degli ascolti di Canale 5 e di Mediaset, che con i suoi programmi ha chiuso l'ennesima stagione di grande successo. Sull'ultimo numero della rivista sono stati svelati i compensi della conduttrice con la sua casa di produzione Fascino, che agisce dietro programmi di successo come Uomini e donne, C'è posta per te e Tu si que vales. Il ...

quanto guadagna il vincitore del Tour de France 2018? : È una delle corse a tappe più importanti al mondo, non solo dal punto di vista del "prestigio", ma anche per il ricco montepremi in palio . Si tratta di numeri che denotano un divario importante , ...

Popstar più ricche d’America - Madonna meglio di Beyoncé e Taylor Swift : quanto guadagnano le regine del pop : Nonostante sia assente dalle scene da oltre un anno, Madonna è ancora la prima tra le Popstar più ricche d'America secondo l'annuale classifica stilata da Forbes. La Ciccone vanta il patrimonio più consistente tra le dive della musica negli Stati Uniti, insieme a Celine Dion, Barbra Streisand, Beyoncé e Taylor Swift. Nel tradizionale elenco che la rivista economica pubblica ogni anno con nomi e numeri relativi ai patrimoni delle "self-made ...

quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Giorni - ore - minuti e secondi : le cifre sono pazzesche : Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le cifre che il campione portoghese percepisce al giorno, all’ora, al minuto e al secondo sono pazzesche Cristiano Ronaldo alla Juventus, meglio noto come il colpo del secolo. La società bianconera ha strappato il fuoriclasse portoghese al Real Madrid per la modica cifra di 105 milioni, nemmeno poi così tanti visto il valore del giocatore. Ma non solo: CR7 guadagnerà la cifra monstre ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - ecco quanto guadagna ogni giorno - ogni ora - ogni minuto e ogni secondo [CIFRE e DETTAGLI] : La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: un’operazione storica per il mondo del calcio e soprattutto per la Serie A, che dopo moltissimo tempo torna ad avere un campione di questo livello e ritrova l’appeal perduto negli scorsi anni. Il club bianconero verserà 100 milioni di euro (pagabili in due esercizi) nelle casse del Real Madrid, un vero e proprio affare per il calciatore più forte del mondo pagato ...

quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Stipendio faraonico - cifre mai viste in Italia. Ma Messi e Neymar… : Lo hanno definito il colpo del secolo e probabilmente è così. Cristiano Ronaldo ieri ha firmato un quadriennale da 30 milioni netti con la Juventus, dando modo alla Vecchia Signora di acquisire non solo un campione che vanta Palloni d’Oro, Champions League, 573 gol segnati coi club e 85 con la sua Nazionale, ma anche uno sportivo che può garantire ritorni commerciali importanti. Come detto, il nuovo contratto firmato con la Juve sarà di 30 ...

quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco i NUMERI che dimostrano l’idiozia dei sindacati Fiat e l’ignoranza degli “odiatori sociali” : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: il club bianconero ha chiuso un affare straordinario, rivelato dalla stampa spagnola la scorsa settimana mentre dai “grandi esperti” di televisioni, giornali e radio italiani fino a due giorni fa arrivavano soltanto sorrisini di scetticismo. Ma è storia vecchia: in Italia non c’è più nessuno capace di sognare, di trasmettere emozioni, di andare oltre l’appiattimento ...