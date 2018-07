F1 | Hamilton rinnova | con la Mercedes fino al 2020

F1 Hamilton rinnova con la Mercedes : «Incredibilmente orgoglioso!» : ROMA - Dopo il comunicato e i commenti ufficiali sul rinnovo del suo contratto per altre due stagioni con la Mercedes, Lewis Hamilton ha annunciato via Twitter ai suoi tifosi di tutto il mondo la novità, con una vera e propria dichiarazione d'amore alla scuderia delle frecce d'argento: ' Sono stato nella famiglia Mercedes dal 1998. Sono per sempre grato per il loro continuo sostegno, ...

F1 - Lewis Hamilton rinnova con la Mercedes fino al 2020. "E' il posto giusto per vincere" : Il pilota britannico sarà al volante delle Frecce d'argento ancora per due anni: "Siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

F1 – Hamilton rinnova con Mercedes - Lewis pazzo di gioia : “è stata solo una formalità” : Le parole di Lewis Hamilton dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Mercedes alla vigilia del Gp di Germania E’ finalmente arrivata il tanto chiacchierato rinnovo di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes continuerà a far parte del Team di Brackley fino al 2020, continuando così un rapporto solido, forte e vincente. Felicissimo e soddisfatto di poter lavorare ancora col suo gruppo in Mercedes, Hamilton ha ammesso ...

F1 - arriva l’annuncio ufficiale della Mercedes : Hamilton rinnova - tutti i dettagli! : Hamilton e la Mercedes proseguiranno assieme, è arrivato stamane l’annuncio della casa tedesca in merito al pilota inglese Lewis Hamilton ha rinnovato il proprio contratto con la Mercedes sino al 2020. Per altri due anni, oltre alla stagione in corso, il pilota inglese sarà alla guida della sua amata Mercedes. “Mercedes-AMG Petronas Motorsport e Lewis Hamilton hanno annunciato oggi l’accordo per un prolungamento del ...

F1 - si rinnova la sfida tra Hamilton e Vettel in Francia : i bookmakers vedono favorito il britannico : I bookmakers premiano la Mercedes in vista del Gp di Francia, la quota di un Hamilton vincente al Paul Ricard è più bassa rispetto a quella di Vettel Solo un punto di differenza in classifica mondiale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con il ferrarista che però ha vinto tre gare da inizio stagione, mentre il pilota Mercedes per ora è a due. In Francia proseguirà il testa a testa, che rimbalza, fa sapere Agipronews, anche nelle offerte di ...