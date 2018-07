F1 Gp Germania | Vettel a 360° su circuito | Ferrari e Hamilton

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Vincere qui sarebbe speciale. Raikkonen? È positivo per il team ma le decisioni non spettano a me” : Sebastian Vettel ha partecipato alla conferenza stampa con cui si è aperto il GP di Germania. Si corre ad Hockenheim, ovvero a casa del pilota della Ferrari, che qui ha una motivazione in più. “Vincere qui sarebbe speciale. Questa può essere l’ultima volta per un po’ di tempo ed è un peccato. Io vengo da qui, sono cresciuto a mezz’ora da questa zona e questo circuito significa tanto per me“. Stavolta la vittoria, la ...

F1 - GP Germania 2018 : giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP di Germania. Una sola vittoria - ma al Nurburgring : Sebastian Vettel difenderà la leadership nel Mondiale di F1 nel GP di Germania. L’appuntamento di casa per la Mercedes, costretta a vincere, ma anche per Seb, i cui precedenti qui non sono così positivi, perché il bottino parla di una sola vittoria in otto gare, e per di più su un altro circuito. Un successo che Seb si è dovuto conquistare sudando, perché ci sono voluti diversi anni per sfatare quello che somigliava a un vero e proprio ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel vuol sfatare anche il tabù sul circuito di Hockenheim : Il Mondiale di Formula Uno fa dunque il suo ritorno in uno degli scenari storici del Circus: Hockenheim, in Germania. Una pista che lungamente ha regalato emozioni al pubblico presente ma dal 2002, dopo le modifiche ed il solo Motodrom ad essere “testimone” di ciò che era stato, le sensazioni sono un po’ cambiate. Di sicuro a tenere alta la tensione per questo round ci sarà il confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastan ...

Formula 1 - Vettel presenta il Gp della Germania : 'Hockenheim è casa mia' : 'Hockenheim è la mia gara di casa! È a meno di 50 chilometri da dove sono nato: benvenuti': Sebastian Vettel sul sito ufficiale della Ferrari presenta il gran premio della Germania in programma ...

Formula1 GP Germania. Sebastian Vettel racconta Hockenheim : 'È casa mia' : La Formula1 si sposta in Germania e Sebastian Vettel è pronto a fare gli onori di casa. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il pilota della Ferrari è nato a meno di 50 km dal circuito di ...

F1 - GP Germania 2018 : sorpassi spettacolari e concretezza. Sebastian Vettel ha svoltato e non vuole fermarsi : L’obiettivo, e lo si sapeva da inizio anno, è uno, ed è ben noto: andare a caccia della leggenda: Juan Manuel Fangio. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, sin dalle prime prove libere del Gran Premio di Austrialia, hanno puntato in quella direzione il loro mirino, ovvero raggiungere il quinto titolo mondiale della loro carriera. I due campioni, infatti, sono fermi a quota quattro e, al termine di questo 2018, potranno raggiungere il mito ...

Formula1 GP Germania - da casa Mercedes a casa Vettel : il mondiale riparte a Hockenheim : Ci siamo lasciati con Sebastian Vettel che esulta per aver vinto a casa di Lewis Hamilton e della Mercedes, che vicino a Silverstone ha la sua base operativa. Da casa loro a casa sua, perché fra pochi ...