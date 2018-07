F1 | Ecclestone non ci sta | “questo sport ha troppe regole che rovinano lo spettacolo”

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) L’ex boss della Formula 1 ha criticato le novità regolamentari inserite negli ultimi anni, sottolineando come rovinino lo spettacolo Questa nuova Formula 1 non piace affatto a Bernie, che non perde occasione per esprimere la propria contrarietà alla piega che sta prendendo la situazione. LaPresse/Photo4 Mister E ha espresso il proprio punto di vista quando siamo arrivati a metà stagione, sottolineando come tutte queste novità regolamentari finiscano per rovinare lo spettacolo: “tutto ciò che fanno adesso, sanzioni per questo è quello, è semplicemente stupido. È da quando ero ancora coinvolto che dico che i regolamenti tecnici sono più importanti di quelliivi e oggi, sopra a questo testo normativo, si potrebbe semplicemente scrivere: non gareggiare. Questo continuo aumento dinon fa altro che impedire alle persone di correre. Su cosa si basa ...