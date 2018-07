F1 | che stoccata di Hamilton nei confronti di Vettel | “ha dimostrato a Silverstone di

Trezeguet - che stoccata all’Argentina : “Si è persa la vera identità” : stoccata ALL’ARGENTINA- David Trezeguet punge l’Argentina ai microfoni di “TycSport“. Il campione franco-argentino ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda l'”Albiceleste”. DURO ATTACCO Queste le parole dell’ex attaccante della Juventus: “Oggi la tendenza è quella di progettare. Non siamo in Europa, ma bisogna copiare le cose buone, serve una linea da seguire. […] L'articolo ...

ALENA SEREDOVA VS ILARIA D'AMICO/ Stoccata a Gigi Buffon : "Ci sono cose che si superano e altre che..." : ALENA SEREDOVA contro ILARIA D'AMICO: la showgirl, intervistata dal settimanale Chi, lancia frecciatine all'ex marito Gigi Buffon e alla sua nuova compagna.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Stoccata di Zucchero a Vasco Rossi - si dibatte la questione duetti : “A qualcuno trema il buco del c***” : Arriva la Stoccata di Zucchero a Vasco Rossi dopo le dichiarazioni rese sui duetti. Nelle ultime settimane, il rocker di Zocca aveva avuto modo di esprimere il suo parere sulle rese a due voci, definendole come delle espressioni artistiche degne dei bambini dell'asilo. Ecco quindi spiegato il motivo dell'assenza di duetti nella carriera di Vasco, che non avrebbe intenzione di prestarsi a questo tipo di condivisione. Di tutt'altro avviso è ...

Take Two rifila qualche stoccata a Ubisoft e EA : Take 2 e sicuramente un puclisher di successo, ci fa notare Gamingbolt.Take 2 infatti possiede infatti marchi come 2K Games, i ragazzi dietro Civilization, XCOM, Borderlands, Bioshock, e anche 2K Sports.Ma, cosa più importante, possiede anche Rockstar, la compagnia che ci ha dato GTA 5 e che ci sta portando un nuovo Red Dead Redemption. Ebbene Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, ha pensato bene di fare qualche stoccata alla concorrenza, ...

Scherma - Europei 2018 : spadisti in semifinale! Incredibile vittoria all’ultima stoccata contro l’Ucraina : Tutto all’ultima stoccata all’ultimo secondo. Nel modo più Incredibile ed emozionante l’Italia si qualifica per le semifinali degli Europei di Novi Sad nella prova a squadre di spada maschile. Una pazzesca vittoria nei quarti di finale contro l’Ucraina per 16-15 al termine di una sfida combattutissima. Un match davvero emozionante con gli azzurri (Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini) che ...

Scherma - Europei 2018 : Italia giù dal podio nella sciabola femminile. La Francia rimonta e vince all’ultima stoccata : L’ultima stoccata è francese ed è così che sfuma la medaglia di bronzo per l’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei di Novi Sad. La Francia supera l’Italia per 45-44 e lascia giù dal podio il quartetto azzurro (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta), che difendeva il titolo dell’anno scorso. Una sfida che ha visto le francesi cominciare meglio e andare sul 20-17, ma poi ...

Scherma - Europei 2018 : Luca Curatoli si ferma ad una stoccata dalla medaglia - Luigi Samele fuori agli ottavi : Giornata amara per l’Italia agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Dopo la debacle della spada femminile, non arrivano gioie nemmeno nella sciabola maschile, dove nessun azzurro riesce a raggiungere la zona medaglie. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino degli italiani. Luca Curatoli vede sfumare all’ultima stoccata il podio, eliminato ai quarti di finale dal georgiano Sandro Bazadze. Un assalto ...

Scherma - Europei 2018 : Daniele Garozzo si arrende all’ultima stoccata - niente bis dorato. Argento azzurro - Avola bronzo : L’Italia conquista due medaglie nella prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma. Sulle pedane di Novi Sad (Serbia) Daniele Garozzo per pochissimo non riesce a difendere il titolo nel fioretto, superato in finale dal russo Alexey Cheremisinov all’ultima stoccata. Conferma invece la medaglia di bronzo dello scorso anno un ottimo Giorgio Avola. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Garozzo vede sfumare ...

Maria De Filippi - addio al sabato sera/ La stoccata dopo Amici : Aldo Grasso ancora contro - ecco perché : Maria De Filippi tira le somme del suo Amici 17 e pensa già alla prossima edizione, cosa cambierà e cosa ritroveremo dopo quest'ultimo successo? sabato sera e diretta i temi di discussione(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:39:00 GMT)

NBA – Kevin Durant - che stoccata a LeBron James : “facile essere il migliore fra gli scarsi” : Kevin Durant ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nei confronti di LeBron James, il migliore sì, ma fra compagni non all’altezza Nonostante le Finals NBA sia state messe in archivio, l’MVP Kevin Durant riesce ancora a far parlare di sè. L’uomo in più dei Golden State Warriors ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto velenose all’indirizzo di LeBron James: “penso sia facile essere grandi, essere il miglior ...

Mondiali Russia 2018 – La stoccata di Ibrahimovic : “favoriti? La Svezia - dicono che senza di me si gioca meglio” : Zlatan Ibrahimovic rifila una velenosa frecciatina alla Svezia: secondo ‘Ibra’ i suoi connazionali, senza di lui, sono addirittura favoriti per il Mondiale di Russia 2018 I Mondiali di Russia 2018 sono ormai alle porte e nell’attesa non si può far altro che… dedicarsi ai pronostici. Semplici scommettitori, opinionisti tv e anche gli stessi sportivi si stanno divertendo a selezionare i propri favoriti per la kermesse ...

F1 - Gp Monaco – Ricciardo on fire! Hamilton si congratula - poi la stoccata! E Vettel? Le parole dei piloti post qualifiche : Hamilton fa i complimenti a Ricciardo, ma non risparmia una frecciatina alla Red Bull! Vettel non si presenta: ecco le parole dei piloti post qualifiche del Gp di Monaco-- Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. Tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...