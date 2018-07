F1 | arriva l’annuncio ufficiale della Mercedes | Hamilton rinnova | tutti i dettagli!

sportfair

: Sarà #FirstMan, del Premio Oscar® #DamienChazelle con @RyanGosling e #ClaireFoy ad aprire #Venezia75. L’annuncio de… - WeCinema : Sarà #FirstMan, del Premio Oscar® #DamienChazelle con @RyanGosling e #ClaireFoy ad aprire #Venezia75. L’annuncio de… - tixxxtweety : RT @WeCinema: Sarà #FirstMan, del Premio Oscar® #DamienChazelle con @RyanGosling e #ClaireFoy ad aprire #Venezia75. L’annuncio della prima… - arcafab : RT @WeCinema: Sarà #FirstMan, del Premio Oscar® #DamienChazelle con @RyanGosling e #ClaireFoy ad aprire #Venezia75. L’annuncio della prima… -

(Di giovedì 19 luglio 2018)e laproseguiranno assieme, èto stamane l’annunciocasa tedesca in merito al pilota inglese Lewishato il proprio contratto con lasino al 2020. Per altri due anni, oltre alla stagione in corso, il pilota inglese sarà alla guidasua amata. “-AMG Petronas Motorsport e Lewishanno annunciato oggi l’accordo per un prolungamento del contratto di due anni per le stagioni di Formula Uno del 2019 e 2020. Da quando èto innel 2013, Lewis ha vinto finora tre campionati del mondo e 44 Gran Premi con la squadra”, si legge nel comunicatocasa tedesca. “Le sue 65 vittorie in F1 lo mettono al secondo posto nella lista dii tempi dietro a Michael Schumacher. Grazie a questi risultati, Lewis ha guadagnato il suo posto nella storia come il pilota di ...