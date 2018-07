Eventi estivi | arriva Alberto Fortis Ma pesano tempi lunghi e fondi scarsi

Eventi estivi - Tonino Marcello nella bufera. Travaglini : 'Il sindaco gli ritiri le deleghe' : ... ha evidenziato la superficialità e la scarsa attenzione con cui l'Assessore Marcello ha gestito il cartellone estivo e il regolamento per gli spettacoli all'aperto, che lui stesso ha presentato in ...

Roseto : presentato il cartellone degli Eventi estivi : ... del cinema, del teatro, della danza, dei libri, degli incontri letterari, del folklore, delle rievocazioni storiche, dello sport, delle mostre, degli spettacoli per i più piccoli e i ragazzi. Senza ...

Gli Eventi estivi delle aziende Cia : Dalle ore15: spettacoli teatrali per bambini e non; apertura dei Musei di Pelizza. Cassano Spinola CountryPie IX edizione: "Stretti in mezzo al bosco con la musica e l'amore". Dalle 18:00 di sabato ...

'Sovicille d'Estate' - presentato il cartellone di Eventi estivi per valorizzare il territorio : ... viaggio attraverso le storie del territorio in cui le nuove generazioni avranno l'opportunità di entrare in contatto diretto con il patrimonio culturale locale, attraverso incontri, spettacoli per ...

Viminale : allerta carceri - Eventi estivi : 0.32 La radicalizzazione della popolazione carceraria, il monitoraggio dei grandi eventi estivi e l'attività di controllo del territorio, sono stati tra i temi della riunione al Viminale, presieduta dal ministro dell'Interno, Salvini, del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione, informa una nota del Viminale, è stata la prima occasione per il ministro Salvini per un'ampia e puntuale analisi dello stato di sicurezza ...

Pescaiola da Vivere apre la stagione degli Eventi estivi. In arrivo un pullman da Modena : Non saranno da meno le scuole di ballo Jolly Dance di Rino, Barbara e Martina , con Mirko Dj, , La Danzeria Asd e Salsa Academy con spettacoli di danza, zumba, serata latina e caraibica dislocati in ...

Sul lungomare Tintori di Rimini esplode la festa : gli Eventi estivi partono con la Bradipop Night : ... food a km zero e tradizionali dentro un evento musicale moderno, discoteche classiche riproposte fra strade e sabbia, artisti 'trasgressivi' e spettacoli per i nonni e i bambini. Un intrattenimento ...

Montesilvano - Eventi estivi 2018 : il Comune cerca sponsor : La bellissima rassegna di cori folkloristici, cabaret e spettacoli per bambini, condiranno ulteriormente la stagione estiva. Questa estate " dice ancora De Martinis sarà animata anche da tanto sport ...