Europeo U20-M | l' Italia supera la Polonia 3-1 | adesso Belgio-Russia sarà decisiva

Pallavolo – Europeo U20 Maschile : gli azzurrini cedono alla Russia 3-2 : Niente da fare all’Europeo U20 Maschile per l’Italia Nell’Europeo Under 20 Maschile è arrivata la prima sconfitta per gli azzurrini di Monica Cresta che dopo i successi su Francia e Turchia oggi a Kortrijk hanno ceduto alla Russia 2-3 (25-22, 25-20,8-25, 16-25, 15-17). Il ko non compromette il cammino di Recine e compagni (2V e 7p), che però mercoledì dovranno riscattarsi contro il Belgio (ore 20): match chiave per la ...

Volley – Europeo U20 maschile : esordio positivo per l’Italia - Francia ko : Europeo U20 M: buona la prima per gli azzurrini, 3-0 alla Francia Ottimo esordio per gli azzurrini di Monica Cresta ai Campionati Europei Under 20 Maschili. Nella prima uscita ufficiale, l’Italia si è imposta in modo netto sulla Francia, portandosi a casa la vittoria per 3-0 (28-26, 25-18, 26-24) e riuscendo a dare anche un segnale importante alle altre contendenti della Pool di Kotrijk (Russia, Polonia, Turchia e Belgio). L’andamento del ...

Basket - al via a Chemnitz l’Europeo U20 maschile : Gli Azzurri all’esordio dell’Europeo U20 affronteranno la Svezia alle 13.30 L’attesa è finalmente terminata. Domani alle 13.30 inizia l’Europeo della Nazionale Under 20, guidata in panchina da coach Eugenio Dalmasson. Gli Azzurri faranno il loro esordio nella competizione di Chemnitz, in Germania, contro la Svezia e giocheranno poi il giorno seguente contro la Serbia alle 20.15 chiudendo il girone contro l’Islanda alle 15.45 del 16 ...

Basket – Europeo U20 femminile : Portogallo ko - l’Italia è in semifinale : Europeo Under 20 femminile, l’Italia è in semifinale. Quinto successo delle Azzurre, che battono il Portogallo 70-42. Sabato alle 18.00 c’è la Serbia (diretta sulla pagina Facebook della FIP) Cogliendo il quinto successo di fila, una splendida Italia ha ottenuto l’accesso alla semifinale dell’Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Sopron (Ungheria). Le Azzurre hanno regolato il Portogallo 70-42 e sabato alle 18.00 sfideranno la Serbia ...

Basket – Europeo U20 femminile : domani l’esordio dell’Italia con la Slovacchia : Europeo U20 femminile, domani il via a Sopron (Ungheria). Le Azzurre all’esordio affrontano la Slovacchia (ore 19.45). Diretta della partita sulla pagina Facebook della FIP domani la Nazionale Under 20 femminile fa il suo esordio all’Europeo di categoria che si gioca a Sopron (Ungheria) dal 7 al 15 luglio. Le Azzurre scendono in campo alle 19.45 (diretta sulla pagina Facebook della FIP) per affrontare la Slovacchia, nel girone dell’Italia ...