Europei Under 19 | battuto il Portogallo 3-2 | l' Italia è già in semifinale

Europei Under 19 : Italia-Portogallo 3-2 : ROMA, 19 LUG - Seconda partita e seconda vittoria per gli azzurrini all'Europeo Under 19 in corso a Vaasa in Finlandia. L'Italia ha battuto il Portogallo 3-2 grazie ai gol di Capone, Scamacca e ...

Europei Under 19 - Portogallo-Italia 2-3 : semifinale a un passo : Gianluca Scamacca, attaccante dell'Italia. Getty Images Il 3-2 della Norvegia sulla Finlandia non regala la qualificazione aritmetica alle semifinali dell'Europeo Under 19, ma l'Italia ha superato la ...

Europei Under 19 - l’Italia è super : successo contro il Portogallo e semifinali ad un passo : Europei Under 19 – L’Italia Under 19 continua a vincere agli Europei e convincere. Gli azzurrini pensano in grande dopo il successo per 3-2 contro il Portogallo nella secondo giornata del Gruppo A. L’Italia in superiorità numerica per l’espulsione dopo appena 9 minuti di Queiros, tre le reti firmate da Capone, Scamacca e Frattesi. Inutili per i lusitani i gol di Miguel Luis (69′) e Quina (89′). Le ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : grande vittoria degli azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando del Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale, basterà infatti un pareggio con la Norvegia per continuare a sognare. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : grande vittoria degli azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al 9’ passa in superiorità numerica per il fallo da ultimo uomo di Diogo ...

Volley : Europei Under 20 - l'Italia supera la Polonia e spera : LA CRONACA DEL MATCH- Anche per l'ultimo match, il Ct Monica Cresta ha voluto confermare la formazione tipo: Lavia, Mosca, Acquarone, Recine, Cortesia, Cantagalli e Federici nel ruolo di Libero. La ...

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia battuta dalla Croazia nei quarti di finale - fatale l’ultimo quarto : L’Italia non correrà per il podio agli Europei Under 20 di Chemnitz (Germania). Gli azzurri, allenati da Eugenio Dalmasson, sono stati sconfitti nei quarti di finale per 68-79 dalla Croazia, che ha meglio interpretato l’ultimo quarto. Gli azzurri giocheranno ora per i posti dal 5° all’8°. Nel gruppo Italiano, i migliori della serata sono stati nuovamente Tommaso Oxilia con 14 punti e Davide Moretti con 13 punti. La Croazia ha ...

Diretta/ Portogallo Italia Under 19 streaming video Rai : parla Nicolato - orario e formazioni (Europei) : Diretta Portogallo Italia Under 19, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della seconda partita che gli azzurrini giocano agli Europei di categoria(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia battuta dalla Croazia nei quarti di finale - fatale l’ultimo quarto : L’Italia non correrà per il podio agli Europei Under 20 di Chemnitz (Germania). Gli azzurri, allenati da Eugenio Dalmasson, sono stati sconfitti nei quarti di finale per 68-79 dalla Croazia, che ha meglio interpretato l’ultimo quarto. Gli azzurri giocheranno ora per i posti dal 5° all’8°. Nel gruppo Italiano, i migliori della serata sono stati nuovamente Tommaso Oxilia con 14 punti e Davide Moretti con 13 punti. La Croazi ha ...

LIVE Italia-Portogallo - Europei calcio Under19 in DIRETTA : gli azzurrini si giocano l’accesso in semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valevole per la fase a gironi degli Europei Under19 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Entrambe le rappresentative giovanili, inserite nel gruppo A, hanno ottenuto una vittoria nella partita d’esordio: gli azzurrini si sono imposti di misura contro la nazionale ospitante grazie alla rete di Nicolò Zaniolo; i lusitani sono reduci da un agevole successo contro ...

PORTOGALLO ITALIA UNDER 19/ Streaming video e diretta Rai : i precedenti. Orario e formazioni (Europei) : diretta PORTOGALLO ITALIA UNDER 19, info Streaming video e tv: probabili formazioni, Orario e risultato live della seconda partita che gli azzurrini giocano agli Europei di categoria(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:56:00 GMT)

Volley : Europei Under 20 - l'Italia battuta dal Belgio - qualificazione a rischio : KOTRIJK, Belgio,- Niente da fare per i ragazzi di Monica Cresta nella quarta giornata del Campionato Europeo Under 20. Nel match contro i padroni di casa del Belgio, infatti, l'Italia non è riuscita ...

Portogallo Italia Under 19/ Streaming video e diretta Rai : formazioni - orario e risultato live (Europei) : diretta Portogallo Italia Under 19, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della seconda partita che gli azzurrini giocano agli Europei di categoria(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:31:00 GMT)

Italia-Portogallo - Europei Under 19 calcio : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La partita sarà trasmessa alle ore 19 italiane in diretta tv su Rai Sport ed in streaming sulla piattaforma Rai Play . Sarà possibile inoltre seguire la partita su OASport con la DIRETTA LIVE ...