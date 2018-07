Europa League | il Sarajevo passa e ora aspetta il Tas | affronterà Fiorentina o Atalanta

Preliminari Europa League - i risultati : spettacolo Hibernian - altra debacle Tre Fiori : Preliminari Europa League – Si sono concluse altre importanti gare valide per i Preliminari di Europa League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Sconfitta ma qualificazione per il Lech, bene davanti al pubblico amico lo Slavia Praga, basta il pareggio al Copenhagen. Fanno valere in fattore campo anche Maribor e Partizan, ancora una pesante sconfitta per il Tre Fiori, questa volta 0-3 davanti al pubblico amico ...

Ricorso Tas Milan : a che ora la sentenza? Europa League a rischio : tutti gli scenari : Giornata decisiva per il futuro economico e sportivo del Milan. Oggi è in programma l’udienza al TAS di Losanna cui la società rossonera ha presentato Ricorso dopo la sentenza con cui l’UEFA ha sancito l’esclusione della squadra dalla prossima Europa League, per il mancato rispetto dei parametri imposti dal fair play finanziario. Sarà una giornata lunga, cominciata già stamattina verso le 9.30 e destinata a terminare nel tardo ...

Sampdoria - senti Ferrero : «L'Europa League non è un sogno» : Ferrero a tutto tondo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: dall'Europa League al mercato, le parole del presidente della Sampdoria.

Il Milan si gioca l’Europa League - al via l’udienza al Tas : È iniziata alle 9.30 l'udienza davanti al Tas di Losanna che deciderà sul futuro europeo del Milan. L'articolo Il Milan si gioca l’Europa League, al via l’udienza al Tas è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - è il giorno del Tas. Europa League in bilico : L'articolo scritto da Alessandra Gozzini per La Gazzetta dello Sport spiega in maniera chiara e dettagliata la linea scelta dai rossoneri e quella dell'UEFA. L'udienza inizierà alle 9 e 30 del ...

Milan oggi al Tas - fiato sospeso per l'Europa League : Attesa la decisione sul ricorso contro l'esclusione dalle Coppe, Fiorentina e Atalanta alla finestra

Risultati Europa League/ Ritorno 1^ turno preliminare - si qualifica anche lo Zeljeznicar! : Risultati Europa League: anche lo Zeljeznicar supera il primo turno preliminare eliminando il Trans grazie al 3-1 nella partita di Ritorno, e raggiunge così Honvéd, Vaduz e Rangers Glasgow(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Probabili Formazioni Partizan-Rudar Pljevljia - Playoff Europa League - 19 luglio 2018 : Le Probabili Formazioni di Partizan – Rudar Pljevljia, Playoff Europa League, 19 luglio 2018 Partizan con il vento in poppa. Il 3-0 raccolto a domicilio in Montenegro ha praticamente consegnato ai serbi il passaggio ai quarti dei Playoff, che però non devono farsi distrarre dall’imminente debutto in campionato (in casa del Radnik, domenica prossima). E per questo Djukic sembra intenzionato a cambiare il meno possibile, soprattutto in ...

Probabili Formazioni Riga-Cska Sofia - Qualificazione 1/8 Europa League 19-07-2018 : Dopo la sconfitta subita nel primo turno di andata per 1-0, il Riga dovrà ribaltare il risultato se vorrà ottenere il passaggio del turno, contro il Cska Sofia. La squadra bulgara è una delle favorite per il passaggio del turno insieme ai Glasgow Rangers, Partizan Belgrado, Nordsjaelland, Fc Copenhagen, Maribor, Lech Poznan e l’ Apollon Limassol, avendo un tasso di qualità maggiore rispetto alle altre. Nella partita di andata anche ...

Pronostici Playoff Europa League 19 Luglio 2018 : Tante sono le partite che si giocheranno Giovedi 19 Luglio e che saranno valevoli per il ritorno dei Playoff di Europa League, arrivati agli ottavi di finale. Motivo per il quale, siamo andati ad estrapolare le migliori partite per quanto riguarda i Pronostici Playoff Europa League. Pronostico Dinamo Minsk-Derry City 19-07-2018 Si prospetta una sfida di ritorno molto complicata per gli ospiti irlandesi che all’andata hanno perso in ...