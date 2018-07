Europa | errata assunzione dei farmaci provoca ogni anno quasi 195 000 morti

laragnatelanews

(Di giovedì 19 luglio 2018) Quando si sta male e si deve affrontare una o più patologie la cosa migliore da fare è affidarsi alle cure dei medici che attraverso le adeguate terapie riescono a curare i pazienti migliorando la qualità della vita. Per essere certi di guarire, tuttavia, risulta fondamentale seguire adeguatamente e con attenzione le prescrizioni per essere certi di assumere inelle giuste dosi e nei tempi stabiliti. Questo può sembrare ovvio per la maggior parte delle persone, ma la situazione cambia quando la questione riguarda persone in età avanzata o malati cronici che devono fare i conti con più prescrizioni allo stesso tempo. Ed è proprio su questo aspetto che si concentrano i dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e sottolineati da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, che rivela come inanche la metà deiviene assunta ...