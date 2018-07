Esperti indicano le conseguenze dello scioglimento di un maxi iceberg

Vitamina D - ecco perché è importante per le ossa. E gli Esperti indicano le quantità : È l’ormone del sole, un amico delle ossa. E per questo suo legame con la salute scheletrica, la Vitamina D è da decenni sotto la lente degli esperti che a lungo hanno dibattuto sui valori soglia che permettono di identificare situazioni di carenza, in gergo tecnico ipovitaminosi D. Una definizione apparentemente semplice, ma in realtà al centro di una dibattuta controversia scientifica. Per questo, un gruppo di specialisti ...