Enrico Mentana presenta il suo progetto editoriale | Un giornale di giovani per

Come sarà il nuovo giornale online di Enrico Mentana : Rho Fiera – Un giornale per tutti, da leggere in digitale sullo smartphone più che al pc (Come tutti i prodotti digitali di oggi, d’altronde), in grado di ripristinare il rapporto tra giovani e informazione. Enrico Mentana, direttore del tg La7, presenta così il nuovo progetto editoriale che ambisce ad andare oltre il giornalismo tradizionale. Dopo l’annuncio su Facebook, Mentana ospite dell’evento Campus Party Italia, ...

Enrico Mentana fornisce dettagli sul suo giornale online : "Voglio giornalisti web a tutto tondo. Niente co.co.co e mancette" : Inizia a prendere forma il progetto editoriale di Enrico Mentana rivolta ai giovani giornalisti. In attesa dell'evento ti presentazione alla Fiera di Milano, il direttore del TgLa7 fornisce su Facebook i requisiti che gli aspiranti giornalisti del suo giornale online devono avere. "Chi lavorerà nel nuovo giornale on line dovrà saper fare il giornalista web a tutto tondo, avere adeguato background, passione per la scrittura, talento ...

Campus Party : Enrico Mentana presenta il suo nuovo progetto editoriale : Campus Party si sviluppa in 5 aree tematiche: scienza , imprenditoria , coding , intrattenimento e creatività , con oltre 350 gli speaker. Per consultare l'agenda con più di 450 ore di contenuti: ...

Lega e M5s - il sondaggio clamoroso di Enrico Mentana : Salvini e Di Maio - plebiscito bulgaro : Italia? No, Bulgaria. Lega e M5s continuano la loro irresistibile ascesa nei sondaggi a 4 mesi dalle elezioni e a un mese e mezzo dalla nascita del governo. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per il ...

Enrico Mentana apre le selezioni per il suo nuovo quotidiano online : "Comunicazione per chi è interessato a lavorare nel nuovo giornale on line. Mercoledì posterò qui l'indirizzo web a cui inviare i vostri nominativi e spiegare perché volete esserci, cosa pensate di poter fare e sulla base di quali esperienze o studi (avrete capito che odio la parola curriculum). Lo potrete fare entro il 10 settembre. Chi lavorerà a questa avventura sarà scelto solo tra quei ...

Urbano Cairo "ridimensiona" Enrico Mentana sul progetto di quotidiano online : Urbano Cairo interviene sulla proposta di Enrico Mentana di fondare un giornale online dove dovrebbero lavorare solo giovani giornalisti e "ridimensiona" le affermazioni del direttore del tg di La7: "Mentana ha posto un tema a chi ci governa e vediamo cosa accadrà. Ieri lui mi ha detto 'so che sei tu il mio editore e qualsiasi cosa che voglia fare lo faccio con te", ha affermato durante la presentazione del palinsesto di La7."Mentana ha ...

Enrico Mentana/ “Petizione Rolling Stones? Stupida - Salvini non è Hilter. ‘Maratone’? La gente le segue..” : Enrico Mentana show: "petizione Rolling Stones? Stupida, Salvini non è Hitler". Il direttore fonda un giornale online e conferma le maratone: "la gente le guarda, più difficile che farle"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:27:00 GMT)

Enrico Mentana lancia un quotidiano online/ Dopo poche ore è già stop ai curriculum! : Enrico Mentana su Facebook: “Fondo giornale online fatto da giovani”. L'annuncio del giornalista: “Metto parte dei soldi, contratto regolare per tutti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Enrico Mentana pronto a fondare un quotidiano online fatto solo da giovani : Roma, 7 lug., askanews, - Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, fonderà 'un quotidiano digitale realizzato solo da giovani'. Lo annuncia lo stesso Mentana su Facebook. 'Ho preso una decisione - ...

Enrico Mentana vuole fondare un giornale online fatto solo da giovani : Enrico Mentana ha deciso di lanciare un giornale online. L'annuncio lo ha dato su Facebook, spiegando di voler aiutare i giovani giornalisti a trovare uno spazio. 'E' giunto per me il momento di fare ...

Enrico Mentana vuole fondare un giornale online fatto solo da giovani : Enrico Mentana ha deciso di lanciare un giornale online. L'annuncio lo ha dato su Facebook, spiegando di voler aiutare i giovani giornalisti a trovare uno spazio. "E' giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati, che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove ...

