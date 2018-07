Enel : Vicenza - al via il 'Piano resilienza' per l'Altopiano di Asiago (3) : (AdnKronos) - Le nuove apparecchiature permetteranno, in occasione di eventuali disservizi, di isolare da remoto la porzione di rete interessata dal guasto: la fornitura potrà così essere ripristinata in tempi brevissimi, nella maggior parte dei casi in pochi secondi, a tutti i clienti non direttame

Enel : Vicenza - al via il 'Piano resilienza' per l'Altopiano di Asiago : Vicenza, 19 lug. (AdnKronos) - Rete elettrica a misura d’ambiente e a prova di black out sull’altopiano di Asiago (Vi). Partono infatti in questi giorni i cantieri di E-Distribuzione dedicati all’esteso rinnovamento tecnologico ed ambientale della rete elettrica che interesserà i comuni di Asiago, G

Enel : Vicenza - al via il ‘Piano resilienza’ per l’Altopiano di Asiago (2) : (AdnKronos) – ‘La collaborazione tra E-Distribuzione e la nostra Amministrazione è doppiamente importante: in termini di sicurezza e in termini di valorizzazione paesaggistica – spiega Franco Sella, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago. Interrando le linee elettriche si potranno infatti evitare molti dei problemi legati in particolare al maltempo dei mesi invernali. Ma soprattutto sarà una grandissima operazione di ...

Enel : Vicenza - al via il ‘Piano resilienza’ per l’Altopiano di Asiago (3) : (AdnKronos) – Le nuove apparecchiature permetteranno, in occasione di eventuali disservizi, di isolare da remoto la porzione di rete interessata dal guasto: la fornitura potrà così essere ripristinata in tempi brevissimi, nella maggior parte dei casi in pochi secondi, a tutti i clienti non direttamente alimentati dal guasto.I lavori, cominciati da alcuni giorni proprio da Asiago progressivamente coinvolgeranno anche i restanti comuni ...