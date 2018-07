Emis Killa single | è finita con la fidanzata storica Tiffany Fortini

Emis Killa è tornato single : lui e la fidanzata Tiffany si sono lasciati : Emis Killa è tornato single: è finita con la fidanzata storica Tiffany Pare che il rapper Emis Killa sia ufficialmente tornato single. A sostenere questa tesi è stato nello specifico il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha parlato di storia finita tra lui e la fidanzata Tiffany. Ad avvalorare questa tesi, secondo il […] L'articolo Emis Killa è tornato single: lui e la fidanzata Tiffany si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

Annunciato il nuovo album di Emis Killa - dopo Rollercoaster arriva Supereroe : Il nuovo album di Emis Killa sta per arrivare. dopo il rilascio del singolo con il quale ha ufficialmente aperto il suo nuovo progetto discografico, il rapper ha Annunciato il titolo del prossimo disco che farà seguito a Terza Stagione, rilasciato ormai due anni fa. Secondo quanto condiviso dall'artista sui social, il nuovo album di Emis Killa si chiamerà Supereroe. Il disco sarà anche presentato durante i concerti che si terranno tra Roma e ...

Emis Killa a Milano e Roma - 2 concerti ad ottobre : biglietti in prevendita su TicketOne : Emis Killa a Milano e Roma per due concerti ad ottobre. Sono stati annunciati oggi due concerti in programma per Emis Killa a Milano e Roma nel mese di ottobre. Emis Killa sarà in concerto per due date evento in autunno venerdì 12 ottobre al Teatro Principe di Milano e sabato 13 ottobre al Quirinetta di Roma per Viteculture, due eventi unici ed imperdibili per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di martedì 17 ...

Emis Killa al Wind Summer Festival presenta Rollercoaster prima del nuovo album (video) : Emis Killa al Wind Summer Festival presenta Rollercoaster, suo ultimo singolo in radio in attesa del nuovo album che l'artista lombardo ha promesso per il mese di ottobre. Il rapper torna quindi in radio con un brano perfetto per la stagione estiva, nella quale solitamente torna con qualcosa di ritmato per prendere parte alla corsa al tormentone. Il brano è arrivato in rotazione radiofonica solo qualche settimana fa, dopo il successo di ...

Emis Killa : «Tutti abbiamo o abbiamo avuto qualcuno a cui siamo legati da un rapporto che non si può catalogare» : Da oggi è online il video di “Rollercoaster”, l’ultimo singolo di Emis Killa. Nel video il brano fa da colonna sonora a una folle e romantica notte d’estate in cui due anziani rivivono l’intensità e la frenesia di chi scopre l’amore per la prima volta. “Rollercoaster” è uno dei successi di quest’estate: il brano è tra i più trasmessi dalle radio italiane e attualmente conta oltre 2,9 milioni di stream su Spotify, rimanendo stabile nella TOP 50. ...

Audio e testo di Rollercoaster di Emis Killa - il nuovo singolo estivo prima dell’album di inediti : Rollercoaster di Emis Killa è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 8 giugno e disponibile sulla piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo di Emis Killa si propone come hit dell'estate con atmosfere caraibiche e ritmo latino, e racconta la storia di un rapporto difficile da identificare, a metà strada tra una semplice amicizia ed una relazione sentimentale. "Tutti abbiamo o abbiamo avuto una persona speciale ...

Rollercoaster - Emis Killa | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Rollercoaster: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Emis Killa è Rollercoaster: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Emis Killa è tornato e punta al tormentone estivo! Esce infatti oggi, 8 giugno, il suo nuovo trascinante singolo intitolato Rollercoaster! Il pezzo, un brano trap con […]