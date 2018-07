Emily Ratajkowski tifa Roma | eccola con indosso la maglia numero 10

Emily Ratajkowski si dimentica della Juventus : SEXY FOTO con la maglia della Roma : 1/10 ...

Emily Ratajkowski tradisce la Juventus - nuovo amore in Serie A per la bellissima modella [FOTO] : Emily Ratajkowski è una delle donne più osannate del mondo, la modella statunitense tradisce la sua fede juventina ed indossa un’altra maglia della Serie A Emily Ratajkowski che si era da sempre professata una tifosa della Juventus, tradisce la sua squadra italiana del cuore con la Roma. La bellissima modella tra le sue Storie Instagram si è immortalata con indosso la maglia giallorossa che riportava il suo nome. Altro che Cristiano ...

10 pose per Instagram rubate a Emily Ratajkowski : In estate su Instagram, esistono tre tipi di donne. Quelle che non posteranno mai una foto in costume, quelle che riempiono il feed degli amici con la loro prova bikini e le indecise. Ovvero chi dopo un mese di vacanza tornano con lo smartphone pieno di immagini e investono ore intere tra filtri, modifiche e selezioni. Cosa hanno in comune? Hanno tutte molto da imparare da Emily Ratajkowski (@emrata). LEGGI ANCHEStar(e) al mare: i costumi delle ...

Emily Ratajkowski : «Ecco il mio anello di fidanzamento» : A Emily Ratajkowski piace stupire. L’ha fatto circa cinque mesi fa, quando ha svelato a sorpresa che aveva appena detto Sì postando una foto di lei abbracciata all’attore Sebastian Bear-McClard. E l’ha rifatto adesso, pubblicando su Instagram, per la prima volta, due foto che ritraggono l’anello di fidanzamento regalatole dal marito.LEGGI ANCHEMeghan Markle, i suoi gioielli (tiara compresa) in versione low cost A colpire è il design unico ...

Emily Ratajkowski poco convenzionale in amore - l’anello di fidanzamento arriva sei mesi dopo il matrimonio [GALLERY] : Emily Ratajkowski mostra l’anello di fidanzamento donatole dal marito Bear-McClard a sei mesi dal matrimonio che li ha uniti in comune Un matrimonio davvero poco convenzionale quello di Emily Ratajkowski, arrivato all’improvviso, in breve tempo e senza troppe pretese. La cerimonia in comune, con pochissimi invitati, ha visto la modella statunitense unirsi in comune al produttore americano Bear-McClard, che per la proposta di ...

April Summers - Diletta Leotta e Emily Ratajkowski - l’estate è hot : VIDEO bollenti che infiammano i fan : Diletta Leotta, April Summers e Emily Ratajkowski, l’estate è bollente. Sono i corso i mondiali in Russia del 2018, la competizione sta regalando grandi emozioni e colpi di scena, qualche giorno di pausa in vista delle semifinali, adesso le squadre favorite alla vittoria finale sono Francia e Croazia mentre Inghilterra e Belgio provano ancora a sorprendere. In attesa della ripresa della partite il weekend si infiamma, in particolar ...

Emily Ratajkowski e Gigi Hadid - modelle a Mykonos : Le ragazze stanno bene. Emily Ratajkowski, 27 anni, e Gigi Hadid, 23, perfezionano l’abbronzatura da sfoggiare sulla prossima passerella o copertina sotto il cielo di Mykonos. La regina di Instagram e la modella sono in vacanza in Grecia, in barca con un gruppo di amici. E, a guardare queste foto, tra le due sembra esserci un ottimo feeling. Tra balli, chiacchiere e relax. LEGGI ANCHEGigi Hadid e Zayn Malik di nuovo in ...

«Come ti divento bella» : Emily Ratajkowski e Amy Schumer in anteprima : Cosa fareste se una donna bellissima come Emily Ratajkowski vi dicesse di vedersi brutta? «La bellezza è soggettiva, ma adesso tu sei oggettivamente una brutta stronza», la risposta senza remore di Renée, una ragazza dalla corporatura robusta, le guance sempre rosse un grande disagio nell’affrontare tutti i giorni le critiche, le insicurezze, le commesse che le suggeriscono di acquistare le «taglie forti» su Internet. Almeno fino al giorno ...

Emily Ratajkowski da urlo - balletto hot in bikini e un seno da perder la testa… [VIDEO] : Emily Ratajkowski sa come far perdere la testa ai suoi fan: il balletto sexy in bikini è da sogno-- Emily Ratajkowski non si smentisce mai: tra foto hot e sguardi ammiccanti, la bellissima modella riesce sempre a trovare il modo per stupire i suoi 18 milioni di follower su Instagram. Niente nudo, oggi, ma un video sensualissimo in bikini che farebbe perdere la testa anche ai più restii. Fisico da urlo e sensualità da vendere: ...