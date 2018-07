Eletti gli otto componenti laici del Csm

Csm : Eletti gli otto componenti laici : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Il Parlamento, riunito in seduta comune, ha eletto gli 8 componenti laici del Consiglio superiore della Magistratura: Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati, Fulvio Gigliotti, Stefano Cavanna, Emanuele Basile, Alessio Lanzi, Michele Cerabona e David Ermini. L'articolo Csm: eletti gli otto componenti laici sembra essere il primo su Meteo Web.

Eletti i consiglieri di amministrazione 'politici' della Rai : Eletti dalle Camere i quattro consiglieri di amministrazione della Rai di nomina parlamentare. L'Aula del Senato ha eletto Rita Borioni (101 voti), componente uscente e riconfermata in quota Pd, e Beatrice Coletti (133), manager televisivo, candidata scelta dal M5s. Alla Camera sono stati Eletti Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi. De Biasio, in quota Lega e sostenuto dalla maggioranza, ha ottenuto 312 voti, ...

Rai - Eletti consiglieri cd : sono Coletti - Borioni - De Biasio e Rossi : eletti dalle Camere i quattro consiglieri di amministrazione della Rai di nomina parlamentare. L'Aula del Senato ha eletto Rita Borioni (101 voti), Rita Borioni, componente uscente e riconfermata in quota Pd, e Beatrice Coletti (133), manager televisivo, candidata scelta dal M5s. Alla Camera sono stati eletti Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi . De Biasio , in quota Lega e sostenuto dalla maggioranza, ha ...

Parlamento : Di Maio - presto taglieremo numero Eletti : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Dopo il taglio dei vitalizi mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentari”. Così Luigi Di Maio , vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, questa mattina ad Agorà Estate in diretta su Rai3. ‘Dobbiamo presentare la proposta di legge costituzionale, perché dobbiamo fare una modifica costituzionale – ha poi risposto ...

Parlamento : Di Maio - presto taglieremo numero Eletti : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Dopo il taglio dei vitalizi mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentari”. Così Luigi Di Maio , vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, questa mattina ad Agorà Estate in diretta su Rai3. ‘Dobbiamo presentare la proposta di legge costituzionale, perché dobbiamo fare una modifica costituzionale – ha poi risposto ...

Csm - scrutinio per la Cassazione : en plein per Davigo - primo degli Eletti : ROMA. En plein di Pier Camillo Davigo per il Csm . Con 2.522 voti - un numero molto alto su 8.010 toghe andate alle urne tra domenica e lunedì - l'ex pm di Mani pulite si piazza al primo posto tra i ...