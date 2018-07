Egitto | il mistero del sarcofago nero Non aprite quella tomba!

gqitalia

: Egitto, il mistero del sarcofago che gli archeologi si preparano ad aprire [news aggiornata alle 18:03] - repubblica : Egitto, il mistero del sarcofago che gli archeologi si preparano ad aprire [news aggiornata alle 18:03] - Michelle_284 : @alevabenecosi @comeDonQuixote Difficile eguagliare i saccheggi napoleonici, in effetti. L'Italia ha 'prelevato' so… - FEMsrl : Egitto. Il mistero del sarcofago che gli archeologi si preparano ad aprire. -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Perfino qualche suggestione alla I predatori dell’arca perduta sulla social-sfera dove c’è chi si raccomanda, magari scherzando, che non venga aperto ilscoperto recentemente in. Si tratta di un eccezionale ritrovamento archeologico che dimostra quanti tesori ancora possano emergere in: l’enormedi granitoè stato rinvenuto all’inizio di luglio durante i lavori di scavo delle fondamenta per la costruzione di un edificio nei pressi di Alessandria. Lungo 2,65 metri, alto 1,85 e largo 1,65, pesa 30 tonnellate e si trova a cinque metri di profondità. La densa malta tra il coperchio e la vasca indica che non è mai stato aperto dall’epoca della tumulazione. Lo ha annunciato il Ministero per le Antichità egiziano. Da allora è salita la febbre della curiosità sul misterioso. Qualsiasi cosa contenga – una ...