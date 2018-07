Ecco l' idea del sindaco Cateno De Luca

Paratici su Ronaldo alla Juventus / Ultime notizie - "Ecco come è nata l'idea del colpo" : Paratici su Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: il direttore sportivo dei bianconeri racconta come è nata la trattativa del secolo che ha portato il portoghese in bianconero.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:16:00 GMT)

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

Cristiano Ronaldo - pazza idea Juve. Ecco perché si può fare - e perché no - : Sportivamente parlando, è un caso di sindrome di Stoccolma: la vittima che si innamora del 'carnefice'. Sì, la Juve starebbe provando l'impossibile per portare in bianconero Cristiano Ronaldo, il ...

Zucchero - concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. "Ecco com'è nata l'idea..." : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Fiorentina - dopo Lafont in arrivo un altro portiere : Ecco l’idea di Corvino : Non solo Lafont tra gli arrivi in porta per la Fiorentina che potrebbe cambiare l’intero pacchetto di portieri a disposizione di Pioli Il giovane Lafont è in arrivo alla Fiorentina, dopo il mancato riscatto di Sportiello, sarà il francese il nuovo numero 1 della squadra viola. E’ notizia di poche ore fa però, l’interesse del club toscano per Rafael, portiere appena svincolatosi dal Napoli. Sembra infatti che Corvino ...

La 'folle idea' della Pro REcco : rilanciare Dobud - fermo sino al 2019 per doping : Genova - È una pazza idea. Ma è anche molto affascinante e di certo potenzialmente pesante sul piano tecnico. La Pro Recco starebbe trattando Niksa Dobud , centroboa croato classe '85. L'idea è pazza ...

Inter - Joao Mario fondamentale per il calciomercato : Ecco l’idea di Ausilio : Joao Mario diventa l’uomo chiave del calciomercato dell’Inter, una situazione quasi paradossale per il centrocampista portoghese Sembrava impossibile, ma Joao Mario diventerà importantissimo per l’Inter durante questa estate. Come? Piero Ausilio ha due idee in mente per come poter usare il calciatore portoghese. Trattenerlo è fuori discussione dato che il calciatore ha fatto sapere di non voler rimanere alla base nerazzurra. ...

Tania Cagnotto nuovamente sul trampolino? “Mi stuzzica l’idea di fare un anno : Ecco il motivo per il quale potrei tornare” : Tania Cagnotto e quella voglia di tornare a gareggiare: le parole della tuffatrice italiana fanno sognare tutti i fan E’ passato poco più di un anno dall’addio ufficiale alle gare di Tania Cagnotto. Dopo l’Olimpiade di Rio 2016, che ha regalato tante soddisfazioni alla tuffatrice italiana, la campionessa Tania ha deciso di porre fine alla sua carriera agonistica per iniziare una nuova avventura, quella di moglie e madre. ...

Udinese alla ricerca di esterni : Ecco l’ultima idea per l’attacco : Udinese pronta a piazzare il primo colpo per l’attacco, il club della famiglia Pozzo sembra aver individuato l’esterno per rafforzare la rosa L’Udinese si muove sul mercato. Il club della famiglia Pozzo è alla ricerca di un esterno offensivo che possa dare profondità alla rosa e, secondo quanto rivelato da Skysport, la società sembrerebbe aver individuato l’uomo giusto. L’Udinese avrebbe infatti messo nel mirino ...

Nuova idea da Elon Musk : tra missioni su Marte e tunnel tecnologici - Ecco una panoramica dei progetti più ambiziosi dell’imprenditore : Nuova idea dell’imprenditore miliardario Elon Musk: un sistema di tunnel che porterebbe i viaggiatori da e per il Chicago O’Hare International Airport a 240 km/h è solo l’ultima voce della sempre più lunga lista dei progetti di Musk. ecco uno sguardo a quelli più ambiziosi, il loro avanzamento e gli ostacoli per il loro completamento. missioni su Marte Senza dubbio, uno dei progetti più audaci sono le missioni con equipaggio su Marte, con ...

Lazio - riEcco la pista Liverpool : idea Grujic per il centrocampo : ROMA - Due estati fa era toccato a Luis Alberto, il luglio scorso invece a Lucas Leiva . In entrambi i casi la Lazio può dire di aver pescato bene nel Liverpool, ecco perché non sorprende troppo il ...

"La presunzione della colpevolezza". Ecco l'idea di giustizia di Conte : "Non diciamo che la giustizia va bene. Siamo consapevoli che sulla giustizia abbiamo fatto dei passi indietro nel tempo. Oggi chi può permettersi delle difese articolate riesce a difendere le proprie ragioni. E' una giustizia censitaria. Qualcosa non va bene". Nel suo discorso alla Camera per chiede

Draft NBA – Pazza idea Celtics : Ecco il piano per arrivare a Mo Bamba : I Boston Celtics pronti ad arrivare a Mo Bamba: ecco il piano studiato da Danny Ainge per ottenere la scelta necessaria al prossimo Draft NBA Nonostante le assenze di Kyrie Irving e Gordon Hayward, i Boston Celtics hanno raggiunto le Finali di Conference, venendo eliminati solo da LeBron James. La franchigia dei Celtics ha valorizzato giocatori come Terry Rozier, diventati adesso degli asset importanti. E quando c’è di mezzo Danny Ainge, il ...

Mercato Milan - pesanti cessioni e cambio di modulo? Ecco l'idea di Gattuso Video : E’ tempo di riflessioni in casa rossonera con la dirigenza che, dopo aver appreso del ‘rinvio a giudizio’ da parte dell’Uefa, sta cercando di pianificare il prossimo Mercato estivo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il principale obiettivo della sessione di Mercato estiva sara' un bomber che possa garantire 20-25 gol. Il budget necessario all’acquisto sara' reperito da qualche cessione importante, che andra' probabilmente ad ...