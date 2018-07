“Ecco la causa” Chiara | morta dopo la cena al ristorante | arriva la tragica conferma 

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018) È stata effettuata mercoledì 18 luglio, l’autopsia sul corpo diRibechini, la 24enne di Navacchiola sera di domenica mentre tornava in auto da undi Colleoli, nel quale avevato con il fidanzato e due amici. L’esito dell’esame autoptico ha confermato quella che era l’ipotesi iniziale, senza tuttavia fornire ulteriori elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto: la giovane è deceduta in seguito ad uno choc anafilattico provocato, probabilmente, da un alimento a cui era allergica. La ventiquattrenne, infatti, era affetta da una grave allergia a latte, latticini e uova. Il medico legale Marco Di Paolo ora dovrà effettuare una serie “di analisi chimico-alimentari per cercare di individuare l’allergene” che ha ucciso la giovane. Nel pomeriggio di martedì 18 luglio, i carabinieri del Nas insieme ai ...