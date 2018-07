Ecco il bollettino di metà luglio 2018 delle offerte Vodafone | 50 GB è la parola d’ordine

Allerta Meteo “gialla” in Liguria : temporali in arrivo - Ecco il bollettino e le previsioni : La Protezione Civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da ARPAL, per i bacini piccoli e medi per tutte le zone. L’Allerta sarà in vigore dalle 12.00 alle 23.59 di oggi, lunedì 16 luglio. ecco nel dettaglio il bollettino di Arpal: LA SITUAZIONE: continuano i passaggi instabili sulla Liguria. Un’onda depressionaria, transitata questa mattina sulla penisola iberica, sta approcciando il Nord Italia ...